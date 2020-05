Disney+ censura un escote en una escena de 'Los magos de Waverly Place'

Disney+ está tratando de definir a toda costa durante su primer año de vida a qué público pretende dirigirse. A diferencia de otros servicios, como Amazon Prime Video o Netflix, que ofrece contenido para todos los públicos -de niños a adultos, de humor blanco a más oscuro-, el de Disney ha emprendido una cruzada para que, siempre según sus dictámenes morales, no haya nada que pueda perturbar las miradas infantiles. Y tras la controvertida censura del culo de Daryl Hannah en "Un, dos, tres... Splash", ahora ha trascendido un caso aún más insólito.

So Disney+ is blurring out the tiniest hint of a cleavage now?! Seriously?! pic.twitter.com/d9YB1ASA4e