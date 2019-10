John Stamos protagonizará 'Big Shot', una comedia dramática de Disney+ creada por David E. Kelley

David E. Kelley y John Stamos unirán sus fuerzas en una comedia dramática para Disney+. El productor ejecutivo de 'Big Little Lies' se ha asociado con Brad Garret ('Single Parents') para producir una serie que llevará el título 'Big Shots' y cuya primera temporada estará compuesta por diez episodios.

John Stamos

Basada en una idea original de Garrett, la ficción gira en torno a un entrenador de baloncesto universitario temperamental interpretado por Stamos que es despedido de su trabajo y se ve obligado a aceptar un trabajo como profesor y entrenador de un instituto de élite privado femenino.

Kelley se encargará de escribir y producir la serie junto a Dean Lorey ('Arrested Development'), con quien ya trabajó en 'The Crazy Ones', la efímera comedia de CBS protagonizada por Robin Williams y Sarah Michelle Gellar. Bill D'Elia, que tiene un largo historial trabajando en series de Kelley, dirigirá el piloto, que empezará a rodarse en noviembre en Los Angeles.

Esta es la segunda serie de Kelley para un servicio de streaming después de 'Goliath' de Amazon, aunque él ya no forma parte del proyecto debido a discrepancias con su protagonista, Billy Bob Thornton.

Cada vez más cerca

El lanzamiento de Disney+ se producirá el próximo 12 de noviembre con catálogo amplio y y variado. De entre las ficciones originales que llegarán con el lanzamiento destacan la serie de acción real de Star Wars 'The Mandalorian', así como 'High School Musical: The Musical: The Series', la versión televisiva del popular telefilm musical de Disney Channel.