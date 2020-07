Divinity ultima el estreno de 'Habitación 309', nueva serie turca con Demet Özdemir ('Erkenci Kus')

La apuesta por la ficción turca sigue adelante en Divinity y es que la cadena temática de Mediaset España ya ha iniciado la campaña de promoción de la que será su gran apuesta en este género para los próximos meses: 'Habitación 309' (No 309). La nueva serie aterrizará en unas semanas en la cadena y lo hará aprovechando el tirón de su protagonista, Demet Özdemir. Uno de los rostros más queridos por los espectadores de Divinity vuelve y lo hace con una apuesta en la que, al igual que 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' apostará por el humor y el amor a partes iguales. La ficción arrancará en una emisión especial en Telecinco ('Sálvame') y Divinity en simulcast, tal y como el grupo de comunicación ya ha confirmado oficialmente.

Protagonistas de 'Habitación 309'

La que fuese protagonista de la exitosa serie turca junto a Can Yaman vuelve a Mediaset y lo hace con esta nueva apuesta que también protagoniza el exitoso actor turco Furkan Palali y que cuenta con 65 episodios repartidos en dos temporadas. Junto a ellos, el público español se encontrará con viejos conocidos y es que forman parte del elenco de la misma importantes rostros como Cihan Ercan (Muzzafer en 'Pájaro soñador'), Özlem Tokaslan (Mevkibe), Sevinç Erb ulak (Mihriban) y Ceren Tasci (Ayhan). Juntos forman parte de uno de los grandes éxitos en Turquía de los últimos años.

Cabe destacar que Demet Özdemir se unió a 'Habitación 309' antes del rodaje de 'Erkenci Kus', aunque en nuestro país veremos después esta producción. En la misma da vida a Lale, una mujer trabajadora, honesta e inocente, muy similar al papel que protagonizó en 'Pájaro soñador'. Junto a ella encontramos a Furkan Palali en el papel de Onur Sarihan. Esta serie supuso su estreno como protagonista y será en España su lanzamiento en una serie turca. En la misma se pone en la piel de Onur, un empresario adinerado centrado en su trabajo que verá como su vida cambia después de una cita a ciegas que sin duda dará un vuelco a todas sus prioridades.

La trama de 'Habitación 309'

Y es que 'Habitación 309' arranca tras el fallecimiento del abuelo de Onur. Este lanza un reto a sus nietos: el primero que se case y tenga un hijo podrá heredar toda su riqueza. Eso hará que la madre de Onur no dude en ponerse manos a la obra para que su hijo sea el primero en casarse y por ello decidirá organizarle una cita a ciegas con una vieja amiga. Pero lo que no sabe este es que en el mismo lugar en el que debería tener esa cita, Lale habrá quedado también con un chico para conocerse. El hecho de que el empresario llegue primero al establecimiento y de que Lale no recuerde bien el apellido de su cita provocará que esta acabe compartiendo mesa de Onur. Ambos vivirán una divertida noche cargada de música, confesiones y locura que tendrá consecuencias para la vida de ambos. ¿Acabarán viviendo su amor juntos o terminarán con las que deberían haber sido sus verdaderas citas a ciegas?