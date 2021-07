La primera edición de 'Drag Race España' ha proclamado ya a su ganadora: Carmen Farala, la drag queen sevillana que conquistó al jurado y a los telespectadores de Atresplayer Premium gracias a su carisma, originalidad, nervio y talento. La artista se aseguraba la victoria con su buena mano con el maquillaje, su sentido del humor y su destreza con la máquina de coser.

Killer Queen, finalista de la primera edición de 'Drag Race Espana'

La versión española de 'RuPaul's Drag Race' ha dejado el listón bien alto con respecto al resto de ediciones gracias a varios aciertos, como el casting principal, que han hecho del concurso todo un deleite de los fans del formato y así ha quedado demostrado en una de las bases de datos más famosas de Internet: IMDB, Internet Movie Database.

En ella, 'Drag Race España' anota un 8,8 de puntuación, convirtiéndose en la versión mejor valorada del mundo del conocido programa. El segundo lugar del ranking lo ocupa la versión de exconcursantes que regresan en una nueva oportunidad, 'RuPaul's Drag Race: All Stars', con un 8,5. En tercer lugar se encuentra la versión original creada por RuPaul con un 8,4, empatando con la versión inglesa llamada 'RuPaul's Drag Race UK'.

Buenas críticas

Siguiendo la lista, nos encontramos con la versión canadiense presentada por la gran Brook Lynn Hytes con un 7,4, mientras que la tailandesa y la holandesa se quedan a la cola junto a 'RuPaul's Drag Race Down Under', la australia y neozelandesa. Además, las críticas que han dejado los usuarios de la base de datos ponen al programa producido por World of Wonder y Buendía Estudios en España por las nubes. "De todas las versiones internacionales, España destaca", aseguraba uno de ellos.