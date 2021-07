Valentina ('RPDR 9') se cuela, irreconocible, en la Gran Final de 'Drag Race España'

Además de coronar a Carmen Farala como la ganadora de la primera edición de 'Drag Race España', la Gran Final del programa de Atresplayer Premium también nos ha traído alguna que otra sorpresa para los fans más acérrimos del formato de RuPaul. La aparición de Valentina, una de las drag queens de la novena temporada de 'RuPaul's Drag Race', ha sido una de ellas.

Valentina en la Gran Final de 'Drag Race España'

"¿Cómo están mis hermanas españolas? It's me, Valentina", empezaba diciendo la famosa reina, saludando a Killer Queen, Sagittaria y Carmen Farala desde la pantalla del werkroom. "Ay, qué alivio, es como quitarse el tuck y todo el truco, ¿verdad?", decía Valentina, deshaciéndose de la mascarilla y haciendo un guiño a uno de sus momentos más famosos donde retó a RuPaul pidiendo hacer un lipsync con una mascarilla puesta, a lo que el presentador se negó en rotundo.

"Felicidrages por llegar hasta aquí. No hay nada más difícil para una drag latina que hacer un lipsync perfecto in english. ¡Qué coñazo, tío! Mis reinas, las amo. Buena suerte y no la caguéis", decía la también concursante de la cuarta edición de 'RuPaul's Drag Race: All Stars'. De esta manera, la estadounidense con raíces mexicanas explicaba el maxi reto a nuestras participantes.

Su aspecto físico

La doble de acción de Valentina eeeeeeeeeh #DragRaceEsFinal — Perra de Satán (@perradesatan) July 25, 2021

No reconocía a Valentina con esas cejas y esa barba ???????????? SHOCK https://t.co/kuxGppOSij — ??????????— Didi Gee —?????????? (@DiDi_Bcn) July 25, 2021

Y entonces sale Valentina en la final de Drag Race España y se me reinicia la vida! ???????????? #Valentina #DragRaceEsFinal — Joe Serradell (@JoeSerradell) July 25, 2021

Ha salido Valentina en la final de drag race con barba y ???????????? que alguien la pare — ?????????????????????????????????????????? (@Ecclesiasticca) July 25, 2021

AAAAAAA MI REINA AAAAAAA LA AMO (no amo la barba/cejas pero bue) https://t.co/Xz1485RggF — lena lvs dec ???????? (@seaveyxhoran) July 25, 2021

Que pedo con la Valentina barbuda.

????#DragRaceEspaña

Drag Race España Grand Finale#DragRaceEs — Ukio (@Jakousi_) July 25, 2021

A Valentina aposentada aparecendo na final do Race España? Akshsgshajajagsshsgjk — didas (@divinakaskaria) July 25, 2021

Alguien me puede explicar que coño llevaba vestido Valentina en la finale de drag race España? #DragRaceEs #DragRaceEsFinal — Zé (@zegustavocal) July 25, 2021

Las redes sociales no han tardado en comentar el aspecto físico de Valentina, que lucía una barba y unas cejas de lo más frondosas, algo a lo que no estamos acostumbrados, ya que la reina optaba por raparse la mitad de sus cejas. "No amo la barba y cejas", señalaba un usuario. "No reconocía a Valentina con esas cejas y esa barba", añadía otro de ellos.