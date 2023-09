'Dúos increíbles 2' avanza cambios en su mecánica y "un nivel superior" a la primera edición

Por Fernando S. Palenzuela |

La segunda edición de 'Dúos increíbles' llega con bastantes cambios respecto a su primera temporada. Para empezar, los presentadores, y es que Xavi Martínez y Julia Varela sustituyen a Juan y Medio, que fue el encargado de liderar el concurso en 2022. Otro de los giros más destacados es su mecánica, dado que las expulsiones comenzarán desde el primer programa, pues los 8 concursantes senior formarán dos dúos diferentes con los 16 junior, por lo que tan solo la mitad de los talentos emergentes pasará a la segunda fase.

Rueda de prensa de la segunda edición de 'Dúos increíbles'

"La mecánica es más sencilla que el año pasado", afirma Javier Cuadrado, productor ejecutivo de Ganga en la presentación de la segunda edición. "". El directivo confirma que ayudará a que el espectador lo viva con "intriga y pena" y que esta primera fase se alargará durante los cuatro primeros programas.y una vez conformadas las parejas en el cuarto programa, comenzará la competición con los dúos ya consolidados. A partir de ahí, el público se irá despidiendo de las parejas musicales hasta llegar al décimo y último programa, cuando se elija al dúo ganador.

Dejando de lado todos estos cambios, RTVE tenía muy claro el beneficio de renovar 'Dúos increíbles' tras su primera temporada. "Los datos de la primera fueron muy relevantes para el prime time, casi 2 puntos por encima de lo que había. El primer programa en septiembre tuvo un 10,7%, que ya estaba bien, y la final, un 12,7%, que estaba muy bien para 2022, que estábamos en un momento diferente", asegura Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE.

"Pondría en valor este reencuentro intergeneracional en donde los senior enseñan a los junior y viceversa", remarca la directiva de RTVE como valor a tener en cuenta. "El plató se ha llenado de música, de emociones y nuestra vida a través de la música la vamos sintiendo y los más jóvenes lo van descubriendo". Sobre esta segunda temporada, Cuadrado ha confirmado que "es un reto", por lo que pensaron que tenían que ofrecer más: "Por eso ofrecemos más competitividad, emoción, música y todo eso es gracias a un equipo que tenemos detrás". Además, el responsable de la productora ha querido señalar el gran nivel de esta temporada: "Tenemos más artistas, pero sobre todo tenemos un nivel que en los senior es más que reconocido, pero en los junior, a pesar de tener más que en la primera, creo que el nivel es superior y no quiero desmerecer al primer (casting)".

La música en la televisión

La necesidad de que la música esté en televisión ha sido una máxima que ha imperado durante toda la rueda de prensa. "Es un formato complejo y arriesgado, pero que tiene que existir porque la música tiene que viajar", comenta Javier Cuadrado. "Nos gusta cantar y la música y que TVE apueste por un programa 100% musical cuando la música está denostada en televisión hoy en día es lo que me llamó la atención para participar", confiesa David Summers. "Hay mucho respeto a los artistas y a la música. En este caso Ganga y TVE están haciendo lo que no hacen las discográficas, que es apostar a medio y largo plazo por artistas", remarca Coti, que añade: "Realmente es como estar en Disney".

Concursantes senior de 'Dúos increíbles 2'

Por su parte, Samantha Gilabert ha señalado que una de las grandes cualidades de 'Dúos increíbles' es poder cantar en directo: "En otros programas de televisión es imposible que eso pase, así que no es comparable a otros programas". Rafa Sánchez también lo tenía muy claro en esta línea y ha lanzado un alegato por la música en televisión: "No hay música en televisión y es algo que la pública tiene que hacer".

El equipo de presentadores ha revelado cómo está siendo formar parte de esta edición. "Es el sueño cumplido profesional de mi vida, presentar un programa como este y en la pública", asegura Xavi Martínez. "Los artistas que tenemos son muy especiales y para mí ha sido muy importante compartir el día a día con ellos. Pueden tener reticencias a trabajar en televisión, pero cuando entran aquí con este equipo y con Ganga se sienten cómodos y eso lo hace fácil. Va a ser un programa de muchísima verdad". Julia Varela también se ha deshecho en halagos hacia el equipo y sus concursantes: "Una gran baza del programa es que vamos a conocer a las personas, con sus manías y curiosidades en la parte de backstage, unos van a hacer arepas, otros van a mostrar sus fobias...".

Entre los concursantes senior hubo reacciones de todo tipo a la hora de decidirse por participar en 'Dúos increíbles'. Algunas como Diana Navarro lo siguieron en su primera edición, por lo que no se lo pensaron para decir que sí, mientras que otros como Carlos Baute no lo tuvieron tan claro: "Tardé mucho en decir que sí, pero me enganché a los cantantes y vi que era espectacular, pero lo de entrar al concurso... Hablé con Ganga sobre la oportunidad que nos han dado y los profesionales que hay aquí y hacer lo nuestro que es cantar y cómo iba a decir que no".

Concursantes junior de 'Dúos increíbles 2'

"Lo más importante de este programa es el concepto y el hecho de arriesgar a la espontaneidad", analiza Paloma San Basilio. "Es como recuperar un tiempo en el que se hacía una televisión auténtica de verdad genuina, donde la gente estaba para hacer lo que sabía". Mientras que para algunos ha supuesto salir de su zona de confort, como el caso de Rafa Sánchez, para otros como Samantha Gilabert ha sido una experiencia más relajada: "Yo vengo de 'Operación Triunfo' y ahí estamos todos muy nerviosos".

Una de las claves de 'Dúos increíbles' es la capacidad de los cantantes de versionar canciones para hacer que parezcan otro producto totalmente distinto. "Te da la oportunidad de fusionar lo que llevas dentro con tus raíces con la experiencia de otros artistas que admiramos y con canciones que llevas escuchando desde niña", relata Tatiana Delalvz. "Interpretas canciones que no te veías haciendo", añade Rafa Sánchez.

Varios concursantes del Benidorm Fest

Varios de los concursantes de esta edición han pertenecido a 'Operación Triunfo' o al Benidorm Fest. Sin embargo, el equipo del programa ha asegurado que no han recibido ninguna presión para fichar a unos cantantes o a otros. "El Benidorm Fest se ha convertido en un motor de la industria musical y es el mejor escenario para que se den a conocer los artistas y el único concurso en el que todos ganan", afirma María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. "Nos hemos sentido muy libres en este aspecto, no hay nada intencionado por parte de RTVE", aclara Cuadrado. "Están por su talento y no hay ninguna presión, pero es un orgullo que haya tanta representación", confirma García Corrales.

"Hay un punto en común con el resto de compañeros del Benidorm. Es bonito coger ese tren y que se nos abran muchas puertas y que gracias a ello estamos más en el punto de mira", explica Gonzalo Hermida. "Y nosotros queríamos participar aquí, nunca había tenido la oportunidad de cantar con una orquesta tan profesional", añade José Otero.