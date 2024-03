Por Daniel Parra |

La gran final de la segunda edición de 'GH Dúo' estaba prevista para la noche del pasado jueves 29 de febrero. Manuel González, Lucía Sánchez y Asraf Beno se jugaban la victoria en el concurso, que dependía de la decisión de la audiencia. La gala transcurría con normalidad, con González siendo el primer expulsado tras obtener un 28,5% de los votos, quedándose lejos de Sánchez y Beno. Fue durante la llegada de ambos finalistas al plató de Mediaset cuando Marta Flich comenzó a aludir a los problemas que se estaban encontrando en la app de MiTele, colapsada por la votación.

Manuel González, Lucía Sánchez y Asraf Beno en la final de 'GH Dúo'

Con los concursantes en plató,y anunció que Telecinco había tomado una decisión extraordinaria ante la imposibilidad de parte de la audiencia de poder votar:. La ampliación de la votación hasta el próximo 3 de marzo dejó sorprendidos, no solo a los finalistas, sino también a gran parte de los espectadores,

Las respuestas a la publicación de la cuenta oficial de 'Gran Hermano' con el vídeo del anuncio fueron, en su gran mayoría, insultos y quejas hacia la cadena por la decisión tomada. "Sois una auténtica vergüenza la verdad", escribió una usuaria. Algunos calificaron lo sucedido como una "estafa", un "desastre" o una "chapuza", mientras que otros se quejaron por la duración de una gala que terminó sin ganador: "Me he comido cuatro horas de gala para no saber quién gana". Varios espectadores propusieron declarar dos ganadores de la edición: "Quedas mucho mejor que diciendo esto a las dos". Además, se aludió a la pérdida de la emoción: "Ha terminado de enterrar el formato".

Lo que ha pasado esta noche en #GHDÚOGranFinal ha terminado de enterrar el formato.



Así acabó GH16. ESTO ERA EMOCIÓN. ESTO ERA UN BUEN REALITY SHOW. ESTO ERA GRAN HERMANO ???? pic.twitter.com/52wS60kwT0 — ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? (@4lberto__) March 1, 2024

La organización decide que el ganador sea proclamado el domingo



¿Opiniones? A mí me parece un desastre como han hecho las cosas hoy pero en cierta manera creo que dejar la final para el domingo permitirá que vote todo el mundo #GHDúoGranFinal pic.twitter.com/VkIgvL5AvC — MOMC (@marioorlandomc) March 1, 2024

Ha sido muy fuerte y primera vez que pasa en la historia de un reality. Os habéis coronado telecinco. Sois una auténtica vergüenza la verdad.#GHDúoGranFinalpic.twitter.com/oQgbebQ1VY — Lolitix???? (@LolaLolitixGH) March 1, 2024

Que amplian las votaciones hasta el domingo y me he comido 4h de gala para no saber quien gana#GHDúoGranFinal pic.twitter.com/8M0BtofUNi — Víctor Gil ???? (@Victorgppp) March 1, 2024

nos acabamos de tragar una gala de 4h para que no proclamen ni siquiera un ganador #GHDúoGranFinal pic.twitter.com/dWpwHeScnx — ? (@GaldeanoPower) March 1, 2024

Ahora todo el mundo diciendo que dan vergüenza no se q más, si hubieran dicho al ganador sin q la mayoría pudiera votar ahora mismo todos estarían diciendo vaya tongo y más cosas, de verdad q nadie entiende a nadie. Es mejor el domingo xk así toooodos podemos votar — ????????G L A D Y S???? A E ???????? (@Gladys26Anaya) March 1, 2024

Posponer una final por errores técnicos supone una falta de respeto a toda la audiencia y, sobre todo, un mal trato al formato. Además, no existe un empate técnico como tal, puesto que los porcentajes no han quedado igualados al 50 % cada uno. Vergonzoso. ????????????????#GHDúoGranFinal — ?lejandro González (@AlejandroGO_95) March 1, 2024

Ya os ha pasado en varias ocasiones y no lo habéis solucionado, os habéis cargado la magia, la ilusión y la esencia de gh, lo hacéis a propósito?? Tengo 46años,he visto todas las ediciones,he visto la decadencia de gh, pero hoy me ha dado vergüenza!! #GHDuogranFinal #GHDUO29F — ?????? ?????? (@TunaiTulila) March 1, 2024

Esto es un cachondeo, bochorno y vergüenza. @mediasetcom debería eliminar a toda la cúpula de @ghoficial Las peores ediciones de toda la historia del reality. Esto es lo último de lo último. #GHDuoGranFinal — Barbie B (@Darkname300) March 1, 2024

Si, es un fallo catastrófico, pero una decisión justa — Manolo (@dinomaster_) March 1, 2024

¿Quién ganará 'GH Dúo 2'?

Con la decisión final pospuesta para el próximo domingo 3 de marzo, solo falta por saber quién se proclamará ganador o ganadora de la segunda edición de 'GH Dúo'. Antes del colapso de la app de MiTele, el porcentaje de votos de Lucía Sánchez y de Asraf Beno era muy igualado. Una vez que Manuel González fue expulsado, la votación comenzó con un 50,3% y 49,7% para cada uno. Con el paso de los minutos, se pudo ver una remontada, pasando los porcentajes a ser un 49,8% y un 50,2%. Con tres días más para votar, el público será quien decida quién gana el concurso.