Por Beatriz Prieto |

El jueves 29 de febrero, Telecinco se propuso cerrar 'GH Dúo 2' tras 49 días de convivencia, lo que la convertía en la versión de 'Gran Hermano' más breve de su historia en España. Una cita en la que Asraf Beno, Lucía Sánchez y Manuel González fueron los grandes protagonistas, tras la marcha de Elena Rodríguez. No obstante, lejos de acabar con la proclamación de un ganador, el reality se vio obligado a posponer el gran anuncio al domingo, 3 de marzo, al colapsarse la app de MiTele, después de que Manuel se quedara con el tercer puesto.

Asraf, Lucía y Manuel en la "final" de 'GH Dúo 2'

, que variaron ligeramente, sin cambiar posiciones. De ese modo, antes de conocer al tercer clasificado, las cifras marcaban un ajustado margen con un 35,9%, un 28,6% y un 35,5%, que. "Me hubiera encantado ganar, pero la gente no lo ha querido así. He vivido esto con el corazón y es un sueño cumplido", declaraba el gaditano, después de asegurar que estabay dar las gracias a los que lo habían acompañado.

La carrera por la victoria quedó solo entre dos, Asraf y Lucía, cuyos porcentajes arrancaron con poquísima diferencia: 50,3% y 49,7%. Un emocionante duelo que dio más juego apenas diez minutos después, cuando hubo sorpasso y el reparto de votos firmaba un 49,8% y un 50,2%. Marta Flich y el Súper clausuraban entonces la casa de Guadalix de la Sierra y los dos últimos concursantes pusieron rumbo al plató. Sin embargo, mientras Lucía y Asraf revivían algunos momentos de la convivencia con sus compañeros, Flich hizo referencia varias veces al colapso de la aplicación de MiTele, lo que había despertado un aluvión de quejas ante la imposibilidad de votar, más con una votación tan ajustada.

¡Manuel es nuestro TERCER FINALISTA! @manugrodri muchas gracias por haberlo dado todo desde el principio ?? #GHDúoGranFinal pic.twitter.com/LNdWSvK5xm — Gran Hermano (@ghoficial) February 29, 2024

¡ÚLTIMA HORA! Debido al colapso de la App, proclamaremos al ganador o ganadora de 'GH Dúo' este DOMINGO#GHDúoGranFinal pic.twitter.com/PDQImKmM6r — Gran Hermano (@ghoficial) March 1, 2024

"Os pedimos disculpas a todos"

"Lo llevo diciendo toda la noche: está siendo tal la avalancha de votos, que se nos ha colapsado la app. No funciona. Estamos intentando solucionarlo pero, si no se soluciona, a lo mejor tenemos que tomar medidas extraordinarias", avisaba la presentadora en el último tramo de la cita, tras lo cual dejó caer que "es probable que pase algo por primera vez en la historia de 'Gran hermano'". Tras una efímera remontada que permitió votar a algunos afortunados, ya rozando las dos de la madrugada, la presentadora se dirigió a la audiencia, cuya "votación multitudinaria nos ha roto los esquemas, tanto que la app ha colapsado definitivamente".

"Os pedimos disculpas a todos", trasladó Flich, señalando especialmente a Asraf y Lucía. Asimismo, la valenciana dejó claro que "somos conscientes de que, por un fallo técnico, no habéis podido votar y este es un programa cuya clave es que vosotros podáis decidir el ganador" y recalcó que "cada voto cuenta", puesto que se había producido otro sorpasso. Por ello, la que la organización decidió "tomar una medida extraordinaria: esta noche no proclamamos ganador. Lo haremos el domingo en una gala especial". "Por lo tanto, ampliamos la votación hasta el domingo", confirmó la valenciana, dejando boquiabiertos a los dos posibles ganadores.