Mahi estalla contra Tom Brusse en 'La casa fuerte 2': "En mi vida he visto persona más mierda"

La noche del jueves 10 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su décimo sexta gala, en la que el programa emitió nuevas imágenes de la convivencia entre los concursantes. Entre ellas, figuraba la fuerte discusión entre Mahi Masegosa y Tom Brusse, después de que la primera estallase contra su compañero por las supuestas mentiras que iba contando sobre ella. Un movimiento por parte de Brusse que acabó colmando la paciencia de la granadina, quien incluso acabó gritando por la casa de la frustración que sentía.

Mahi y Tom Brusse discuten en 'La casa fuerte 2'

La disputa arrancó cuando Brusse le reprochó a Masegosa que estuviera hablando con Samira Jalil y Antonio Pavón sobre la posibilidad de votarlo a él y a su pareja, Sandra Pica, "para quitarnos el dinero". "Increíble. Qué fuerte. ¡Mentiroso! ¿Tu vas a poner en mi boca cosas que no he dicho?", estalló una perpleja Mahi, fuera de sí, quien comenzó a gritar ante la insistencia de Tom de que era ella la mentirosa. "Rafa, por dios, dile algo, que es un mentiroso. Qué poca vergüenza. ¡Gilipollas!", soltó Mahi, quien arrojó un trapo, con rabia, antes de marcharse gritando de la frustración. "¿Crees que la gente te va a creer haciendo eso, hablando sin cámaras?", lanzó Brusse entonces.

"En mi vida me he echado a la cara persona más mierda que esa. Inventarse que yo he dicho que le voy a quitar mil euros", declaró una alterada Mahi, junto a su pareja y algunos de sus compañeros. "¿Por qué te pones así por una cosa que haya dicho ese?", le reprochó un tranquilo Moya, ante lo que su pareja reconoció que "me da rabia". "¿Pero cómo tienes tan poca sangre?", le echó en cara Mahi, a lo que Rafa señaló que "sabes que es mentira. Me suda los cojones lo que diga él". Mientras, Marta Peñate indagó sobre la posibilidad de que Tom no hubiera sido el único que escuchara la supuesta conversación de Mahi, momento en el que descubrió que había sido él único, dado que Sandra solo afirmó que "la palabra de él no la voy a poner en duda".

"Quiere desequilibrarme porque va a por mí"

"No quiero verlo más en esta casa, no quiero cruzármelo, no quiero que me hable", reconoció Mahi, quien acabó desahogándose fuera de la casa con Aurah Ruiz. "Tener que vivir con esto... Qué mentiroso tan grande. ¿Crees que yo estaría así si lo hubiera dicho de verdad?", planteó Masegosa, ante lo que su compañera cuestionó "¿qué coño te tiene que echar en cara él?". "Qué impotencia. Ojalá pudiese hacer algo. No sé, pegarle un guantazo, dejarlo con el culo al aire", confesó Mahi, enfadada. Tal y como señaló Jorge Javier Vázquez en la gala a Mahi, "nunca te había visto así". "No entiendo cómo puede ser tan mala persona. Él lo que quiere es desequilibrarme porque va a por mí. No lo va a conseguir", apostó Mahi, cuyo novio confesó que tampoco la había visto nunca tan enfadada.