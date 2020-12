María Jesús recula en 'La casa fuerte' sobre su versión de lo que vio entre Chabelita, Efrén y Kiko Jiménez

La noche del martes 8 de diciembre, María Jesús Ruiz sorprendió en 'La casa fuerte' al desvelar que, supuestamente, en abril de 2019, en una fiesta tras 'Supervivientes', se había topado en el baño a Chabelita Pantoja "enrollándose" con Efrén Reyero y Kiko Jiménez. Sin embargo, en la décimo sexta gala del reality, apenas cuarenta y ocho horas más tarde, la colaboradora se echó atrás, después de que Jiménez desmintiera sus palabras en 'Sálvame' y ofreciera lo que, supuestamente, había ocurrido en realidad.

Jorge Javier habla con María Jesús en la Gala 16 de 'La casa fuerte 2'

Al comienzo de la gala, Jorge Javier Vázquez se acercó a la colaboradora para charla con ella sobre las declaraciones que había lanzado el martes, en la gala con Sandra Barneda, momento en el que la andaluza se mostró dispuesta a aclarar las cosas. "El martes comenté que cuando estuve esa noche en esa situación, entré al baño y se me cortó el pipí porque vi gente que no esperaba encontrarme", confesó María Jesús, quien aclaró que "a la media hora, volví y ya no había nadie".

"Se ha magnificado, se ha ampliado demasiado y están haciendo demasiado daño", declaró la colaboradora, quien a continuación procedió a "pedir disculpas si ha ofendido a doña Isabel Pantoja", dado que aseguró que su intención no habría sido romper la pareja de Chabelita. "Si hubiese tenido una intención maliciosa habría hablado entonces, hace un año y medio", recalcó Ruiz. En su intervención, María Jesús aseguró incluso que "se ha malinterpretado todo y se ha creado una vorágine que ni pretendo".

Desmintiendo su propia versión

Las palabras de María Jesús contradecían así lo que había contado el martes, cuando aseguró que Chabelita, Efrén y Kiko Jiménez "estaban enrollándose, se me quitaron las ganas de hacer pipí y me fui", cuando los encontró juntos en el baño. Una versión que, apenas una hora antes, había desmentido el propio Jiménez, quien relató cómo los tres se habían encontrado en el baño, momento en el que había ayudado a Isa a subirse la cremallera de su vestido en presencia de Efrén. "María Jesús cuenta una versión modificada a su antojo porque estará compinchada con Efrén", apostaba entonces Kiko, que incluso señaló que la colaboradora "quiso meterse conmigo en el baño. Se le ha olvidado decirlo".