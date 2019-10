Jorge Javier Vázquez bromea con su falta de sexo: "Llevo dos meses, ¡pobre del que coja!"

Los martes es el día del 'Límite 48 horas' de 'GH VIP 7' y, aunque la casa suele bullir con los porcentajes de expulsión y los posicionamientos, gran parte de la acción se traslada al plató. De ahí que sea cuando Telecinco y Zeppelin TV reserven algunos de los tertulianos más potentes de la cadena, con los que Jorge Javier Vázquez se muestra siempre en su salsa y despliega su sentido del humor.

Jorge Javier Vázquez bromea sobre su falta de sexo en 'GH VIP 7'

Por si no se había enterado, Jorge Javier informó a Rocío Flores de la cuestión. "Tú sabes que Kiko y Sofía lo hacen mucho en la ducha", comentó, a lo que la hija de Antonio David contestó con un escueto "que la disfruten". "¿Y quién no? ¿La gente no folla en las duchas?", irrumpió Nagore Robles, aconsejando utilizar "unas gomitas de esas de ballenas para no resbalarse".

Las risas se desataban en plató y el humor estaba servido. "Tú pregunta primero si la gente folla", dijo el presentador de 'GH VIP 7'. "Si hacemos aquí una encuesta, guapo... dicen que cuando pasas cierto tiempo sin follar vuelves a ser virgen", respondió Nagore, algo que despertó la curiosidad de Jorge Javier: "¿Cuánto? ¡Yo llevo ya dos meses!".

"Vamos a hacer 'Límite 48 horas Banana'"

"Yo creo que ya no voy a volver a follar en la vida", prosiguió la colaboradora de 'MyHyV' que, si la cosa sigue así, tiene claro qué hacer: "Me lo voy a coser. A remendármelo". "En esas estoy yo también", coincidía el catalán, "cuando me toque diré '¡hostia!'. Pobre del que coja". Sin sexo pero habiendo liberado tensiones, Ylenia se sumó a la catarsis. "¡Pobre del que cojamos! Estamos igual, Jorge", agregó.

Este desahogo cómico fue otro de los muchos alicientes de una gala en la que Kiko se despidió definitivamente de la casa, Gianmarco se salvó de las nominaciones tras un acercamiento a Adara y Sofía rompió en directo con su novio. Había tanto contenido que Miguel Frigenti pidió alargar una hora el programa: "¡Sí! Atención porque vamos a hacer ahora 'Límite 48 horas Banana'", ironizó el también presentador de 'Sálvame'.