Por Adrián López Carcelén |

La tertulia política de 'El hormiguero' es uno de los espacios que más titulares acapara día tras día. En un horario donde el consumo televisivo se sitúa en niveles máximos y los ponentes expresan sus opiniones sin ningún tipo de pudor. Precisamente, es en este contexto en el que durante el programa del martes 10 de febrero, Rosa Belmonte identificó a Sarah Santaolalla como "esa que es mitad tonta y mitad tetas".

El debate versaba en torno a la aparición de Felipe González en los Desayunos del Ateneo, donde el expresidente afirmó que prefería votar en blanco antes que votar al PSOE de Pedro Sánchez. Fue ahí cuando Pablo Motos tomó la palabra e hizo referencia, sin decir su nombre, a Santaolalla, colaboradora habitual de TVE y Cuatro. En concreto, las declaraciones a las que aludió Motos se habían realizado en 'En boca de todos', el programa de Nacho Abad. "Es un traidor. Es un activo político para la derecha", sentenció Sarah Santaolalla.

Rosa Belmonte en la tertulia de 'El hormiguero'

"Estaba viendo la tele y he puesto Cuatro. He oído a una tertuliana decir que Felipe González era un traidor", decía el comunicador. En ese momento, Juan del Val apuntaba que ese es un pensamiento que "dice bastante gente". Sin embargo, Rosa Belmonte cortó su intervención para preguntar a Motos si se refería a "esa que es mitad tonta y mitad tetas".

Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'

La respuesta de Santaolalla

Ante este comentario, que remitía directamente al físico de la colaboradora de TVE, el presentador, sin poder contener la risa, aseguraba: "". En el plató parecían ser conscientes de la situación que estaban generando. "Rosa, esto se va a viralizar, lo sabes ¿no?", dijo Rubén Amón, otro de los colaboradores de Motos. "", dijo Belmonte para justificarse.

A través de sus redes sociales, la colaboradora televisiva no ha dudado en responder: "Anoche, en un programa "familiar", fui humillada nuevamente por mi aspecto físico", apunta Santaolalla. "El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", ha rematado en X, aunque en Instagram también se ha mostrado indignada: "Nadie paró este comentario machista y despreciable. Todos fomentaron un nuevo ataque violento y humillante por mi aspecto físico. Vergüenza".

Ataques constantes

Sarah Santaolalla se ha convertido en una de las analistas políticas más mediáticas en los últimos meses. Su marcado posicionamiento ideológico y su presencia en numerosos programas han hecho que tanto su notoriedad como su impopularidad aumenten. De hecho, no es la primera vez que la colaboradora se sitúa en el centro de la diana. En enero ya ocupó titulares cuando la tumba de Las Trece Rosas en Madrid apareció vandalizada con amenazas de muerte dirigidas contra ella. Ante ello, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el presidente de RTVE, José Pablo López, condenaron las amenazas.