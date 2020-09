'El intermedio': El rey emérito, protagonista del sketch inaugural de la nueva temporada

El lunes 7 de septiembre, Atresmedia estrenó uno de los programas insignia de laSexta, 'El intermedio', en la que ya es su décima quinta temporada, todo un milagro porque "sorprende en el mundo de los medios de comunicación", tal y como bromeó Wyoming. Una noche en la que los temas de actualidad volvieron a ser el centro del programa, especialmente la constante presencia del coronavirus, en una emisión que arrancó con un sketch en el que el presentador conversaba con el rey emérito en Emiratos Árabes Unidos.

Wyoming en el primer sketch de la 15ª temporada de 'El intermedio'

"¿Yo no me podría ir contigo? Es que esto de Abu Dabi es muy aburrido. Hubiera preferido ir a la República Dominicana, Brasil.... ¿qué van a pensar de mí en España? Me has traído a una dictadura árabe y no tienen aquello por lo que he luchado toda mi vida", comentaba el rey al presentador, después de preguntar qué era "eso de trabajar", ante lo que Wyoming daba por sentado de que hablaba de la democracia. "Que no, coño, el jamón del bueno y los elefantes", corregía el rey en el sketch. "Pero usted no se ha fugado, se ha tenido que marchar de España", señalaba Wyoming durante la conversación, antes de mencionar a otros Borbones que habían corrido la misma suerte.

La curiosa conversación concluyó con el presentador preguntando a Juan Carlos si quería que le diera algún mensaje a Sofía. "Ya les envío yo un mensaje a todas mis mujeres, que he hecho un grupo de Whatsapp que se llama 'las entrañables'", concluía el rey emérito. Tras el breve vídeo, el presentador daba el pistoletazo de salida de la temporada con el lema "un año más contando la verdad, aunque a veces cueste creerla", haciendo referencia al "verano con mascarilla", a no poder abrazar a los familiares o a estar en la "peor crisis de la historia". "Tenemos una temporada espectacular con muchísimas novedades", añadió el presentador, quien comunicó el fichaje de Pablo Ibarburu y Cristina Gallego, dado que "a pesar de la crisis, seguimos contratando gente", antes de recibir a Sandra Sabatés.

Nuevas y viejas caras

Además, Wyoming confirmó la continuidad de tres miembros veteranos de su equipo: Dani Mateo, Thais Villas y Andrea Ropero, quien arrancó la temporada entrevistando a la Ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá, a raíz de la vuelta al colegio por parte de millones de alumnos en toda España. Por su parte, Cristina Gallego debutó en el espacio de laSexta con unos entusiastas y sarcásticos halagos hacia Wyoming. "¿Qué otro cómico puede decir que, con 65 años y cuando ya no da un duro por él, puedes seguir trabajando con un discurso progre, haciendo los mismos chistes fáciles y embaucando a unos miles de espectadores que creen que lo que dices es inteligente?", planteó "la nueva", con humor, antes de arrancar su sección hablando de la "desaparición" de Ángel Gabilondo, líder del PSOE de Madrid.