'El Pacificador' renueva por una segunda temporada en HBO Max

Hace poco más de un mes que 'El Pacificador', el spin-off de "El Escuadrón Suicida", salió a la luz en HBO Max y la compañía ya tiene buenas noticias para aquellos espectadores a los que les ha enganchado la historia del personaje interpretado por John Cena: 'El Pacificador' ha sido renovada por una segunda temporada.

El antihéroe de DC Comic aterrizó en la plataforma el 13 de enero y su renovación llega a las puertas del lanzamiento del episodio final de la primera temporada, este mismo jueves 17 de febrero. "Crear 'El Pacificador' ha sido uno de los momentos más destacados de mi vida, tanto en lo profesional como en lo demás, con John Cena y el increíble equipo creativo que me rodea, así como con nuestros socios en HBO Max", transmitió James Gunn, responsable de la serie, a través de un comunicado.

"Hacer que algo que todos amamos tanto, sea amado por la audiencia ha sido una experiencia maravillosa. ¡No puedo esperar a que la gente vea a dónde va el equipo de 'El Pacificador' en la segunda temporada!", añadía el director, quien además publicó un tuit de agradecimiento en su cuenta personal. "Así es, 'El Pacificador' regresa para la segunda temporada. Gracias a Peter Safran, John Cena, nuestro increíble elenco y equipo, nuestros encantadores y solidarios amigos de HBO Max ¡y sobre todo a todos vosotros por verla!", escribía Gunn, quien además desveló hace apenas unas semanas su intención de desarrollar otro spin-off de "El Escuadrón Suicida".

That's right, #Peacemaker is coming back for Season Two. Thanks to Peter Safran, @JohnCena, our incredible cast & crew, our wildly supportive & lovely friends at @HBOMax - and mostly all of you for watching! @DCpeacemaker pic.twitter.com/wZSZBivrDQ