Hace ya casi dos años desde que HBO dio a conocer sus intenciones de trasladar el videojuego "The Last of Us" al ámbito televisivo, de la mano del responsable de 'Chernobyl', Craig Mazin y el cocreador del videojuego, Neil Druckmann. Aunque todo parecía apuntar a que, finalmente, la serie 'The Last of Us' vería la luz a finales de este 2022, HBO ha confirmado que los fans no podrán disfrutar de ella hasta el 2023.

Primera imagen de 'The Last of Us'

Según recoge Deadline, Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, declaró sobre la serie que "no se estrenará en 2022, todavía están grabando en Canadá. Me imagino que la veréis en 2023". "He visto algunos de los primeros episodios y estoy muy emocionado", reconocía además Bloys, a pesar de las malas noticias, tras lo cual se deshizo en elogios hacia Craig, a quien describió como "un escritor y director fantástico".

"Lo que he visto es increíble, así que estoy emocionado por ello, pero no se verá en 2022", declaró el director, sobre la serie protagonizada por Pedro Pascal, en el papel de Joel, y Bella Ramsey, encargada de dar vida a Ellie. Mientras, el propio Pascal, en una entrevista para la revista Neelix, alimentó aún más la idea de que la ficción apunta maneras: "creo que la adaptación es más que capaz de competir con el videojuego. No tengo absolutamente ninguna duda de que no decepcionaremos a los fans ni a los nuevos espectadores".

Storm Reid, entre las últimas incorporaciones

La noticia del retraso de 'The Last of Us' llega un mes después de que se diera a conocer uno de los últimos fichajes hasta la fecha, concretamente, el de Storm Reid. Conocida sobre todo por su papel de Gia en 'Euphoria', la actriz será la encargada de dar vida a Riley, con quien Ellie establecía un estrecho vínculo antes de conocer a Joel. La intérprete se sumaba así a un reparto formado por profesionales como Nick Offerman, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett o Merle Dandridge, con Pascal y Ramsey a la cabeza.