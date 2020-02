'El vecino' renueva por una segunda temporada en Netflix, que ya prepara su rodaje

Poco más de un mes después de su estreno, que tuvo lugar el 31 de diciembre, Netflix ha anunciado la renovación de 'El vecino' por una segunda temporada. La ficción de Zeta Producciones se asegura así la continuidad en la plataforma estadounidense con su relato del superhéroe más costumbrista de la pequeña pantalla, extraído de la serie de cómics guionizada por Santiago García e ilustrada por Pepo Pérez.

Quim Gutiérrez y Clara Lago en 'El vecino'

La comedia adaptada por Miguel Esteban y Raúl Navarro -nominados a un Emmy por 'El fin de la comedia'-, se anima así a una segunda entrega que seguirá desarrollando las tramas de este universo tan cotidiano como fantástico. Seguirá manteniendo a sus actores protagonistas, Quim Gutiérrez, Adrián Pino, Clara Lago y Catalina Sopelana. También a los productores ejecutivos, Carlos de Pando, Sara Antuña, Nahikari Ipiña y Eneko Gutiérrez.

'El vecino' cuenta la historia de Javier, un chico de lo más corriente, que no tiene un gran trabajo y su vida amorosa se tambalea. Por sorpresa, un extraterrestre le transfiere sus poderes al caer en la Tierra, pero no tiene ni idea de cómo gestionarlos. Y para aprender a usar esas habilidades y a llevar esta doble vida secreta le ayudará su vecino José Ramón. Con la segunda temporada se indagará de nuevo en ese universo, y no tendremos que esperar demasiado para verla, ya que, como informa Bluper, el rodaje arrancará en las próximas semanas en Madrid.

Los otros regresos de Netflix

El torrente de estrenos españoles de Netflix no se detendrá en 2020. La cuarta temporada de 'La Casa de Papel' llegará el 3 de abril, y la tercera de 'Élite' un poco antes, el 13 de marzo. Otras dos series estrella también lanzarán nuevas entregas: la segunda de 'Hache' y la tercera de 'Alta mar'. Además, también veremos la última tanda de episodios de 'Las chicas del cable', con la primera mitad de la quinta temporada ya disponible desde el pasado 14 de febrero.