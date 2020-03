Elena se rompe en 'Supervivientes 2020' al desvelar la mala relación de Adara y su hermano: "Me equivoqué"

La dura experiencia en los Cayos Cochinos comienza a provocar que los náufragos se abran en canal y se dejen conocer en profundidad por el público. Elena Rodríguez ha sido la última en verse afectada por las condiciones extremas de 'Supervivientes 2020' y ha rememorado la difícil situación familiar en la que se encuentra a raíz de la separación de su ya exmarido y el conflicto existente entre Adara Molinero y su hermano, los dos hijos que tuvo con él.

Elena ha dejado entrever que su relación surgió como vía de escape de una difícil situación que vivía en la casa en la que se crió. "", explicaba a compañeros como José Antonio Avilés Rocío Flores . "No me arrepiento porque tengo dos hijos maravillosos", aclaraba, matizando que Adara sí guarda contacto con su padre pero su hermano no.

Elena rompe a llorar en 'Supervivientes 2020'

De lo que sí se arrepiente Elena es de haber estado muy ausente en una familia que ella reconoce que estaba desestructurada. Afirma que cuando sus hijos eran pequeños lo único que intentó fue trabajar para sacarlos adelante, aunque eso a veces implicó descuidar su día a día. "En vez de haber trabajado tanto tenía que haberme tirado al suelo a jugar con ellos y, cuando se peleaban, decirles que pararan", admite. "Me equivoqué", añade.

"Tengo la esperanza de que el día que yo llegue a plató me los encuentre de la mano", señala la superviviente en relación a Adara y su hermano. La situación es tan grave que ya no le gusta que llegue la Navidad para no tener que dividirse. "Quiero que lleguen las Navidades y poder estar con los dos, y poder reírme, y poder disfrutar. Pero no hay forma de que se perdonen y la culpa ha sido mía", continúa, sin cejar en su culpabilidad. "No me dejan ni hablar con ellos, ni decirles que por qué no lo arreglan", concluye.

Adara: "Mi madre no debería haber sacado esos temas"

Adara ha descubierto estas imágenes inéditas en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde se encontraba interviniendo por teléfono, y no se ha mostrado entusiasmada ante el hecho de que su madre haya sacado a la luz este conflicto familiar. "Tiene que respetar la situación que hay y, si se tiene que arreglar, se tiene que dar solo", ha empezado con una frialdad que rápidamente ha roto: "Me parte el alma. Ella siempre ha luchado muchísimo por sacarnos adelante y no se tendría que sentir así. Es una conversación que tenemos pendiente para cuando salga".

Cuestionada por Nagore Robles, no obstante, considera que la situación con su hermano tiene arreglo: "Yo creo que sí, se tendrían que hablar las cosas pero hay tanto acumulado... cuando se discute y se deja pasar el tiempo se acumulan las cosas y se crea más distanciamiento". No obstante, respondía con un "sí" contundente a la pregunta de Toñi Moreno de si estaría dispuesta a dar un primer paso y sentarse con él a hablar.