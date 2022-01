Hollywood llora la muerte de Bob Saget. El actor fue encontrado sin vida en un hotel durante el 10 de enero de 2022 y su fallecimiento ha conmocionado a todos los profesionales con los que comaprtió escena en la pequeña pantalla. Precisamente, han sido sus compañeros de 'Padres forzosos', serie que se mantuvo en la parrilla de ABC desde 1987 a 1995, quienes se lanzaron a mostrar sus condolencias. El reparto de la producción pasó momentos inolvidables con Saget y, tras su muerte, recuerdan con emoción cada minuto vivido con el artista y las lecciones que este les ha dejado.

John Stamos, gran amigo de Saget en la ficción y en la vida real, fue de los primeros en reaccionar públicamente a su muerte. El actor reposteó una imagen del que fuese su compañero en el Pontevedra Concert Hall, instantánea que él mismo compartió en Instagram horas antes de morir. Stamos afirmó estar "destrozado y en un completo shock", despidiéndose de él sabiendo que nadie podrá reemplazarlo. "Nunca jamás tendré otro amigo como él. Te quiero mucho Bobby", escribió en un tweet.

Dave Coulier, el que dio vida a Joey Gladstone en 'Padres forzosos', no daba crédito ante lo sucedido y así lo mostró en su cuenta de Instagram. A modo de despedida, decidió compartir una fotografía en la que aparecían ambos actores dándose la mano y sonrientes en un photocall. Junto a esta imagen, le dedicó unas sentidas palabras: "Nunca te dejaré ir, hermano. Te quiero", confesó a sus seguidores.

Otro de los actores del elenco, Blake McIver Ewing, se despidió del que se puso en la piel de Danny Tanner con un vídeo donde Saget aparecía en un escenario saludando a sus fans. "He tenido esto en mi teléfono durante un par de años. Este es el telón final de Bob en 'Fuller Hose'. Perdimos a un grande hoy", comentó en la publicación con el corazón roto por la ausencia de su compañero de rodaje.

Asimismo, Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen, quienes dieron vida a Michelle Tanner en 'Padres forzosos', hablaron de Bob como "el hombre más cariñoso, compasivo y generoso", según la revista People. Ambas dos se mostraron más que apenadas, manteniendo que "seguirá estando" a su lado, "como siempre lo ha hecho". Ellas mismas aseguraron sentirse "profundamente tristes".

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby.