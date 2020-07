Elijah Wood está dispuesto a aparecer en 'El Señor de los Anillos' de Amazon

'El Señor de los Anillos' será una de las primeras producciones televisivas de alto presupuesto en retomar su rodaje en plena pandemia de coronavirus. El Gobierno de Nueva Zelanda ha concedido permiso al equipo de la serie de Amazon Prime Video para regresar al país oceánico, por lo que J.A. Bayona podrá finalizar la grabación de los dos primeros episodios de la ambiciosa ficción, de la que está muy expectante uno de los miembros del reparto de la trilogía cinematográfica.

Elijah Wood como Frodo Bolsón

La adaptación que prepara Amazon estará ambientada mucho antes que las películas de Peter Jackson, lo cual no impedirá que nos reencontramos con algún personaje conocido, pero eso no significa que se vaya a producir el retorno de integrantes del elenco original. Aun así, en una entrevista concedida a IndieWire, Elijah Wood, que saltó a la fama con su interpretación de Frodo, no está perdiendo ojo del desarrollo de esta nueva versión: "Estoy muy fascinado con lo que están haciendo con la serie. La están llamando 'El Señor de los Anillos', pero creo que es un poco engañoso. Por lo que sé, el material en el que están trabajando existe mucho antes cronológicamente en la mitología de la Tierra Media que los personajes de "El Señor de los Anillos". Suena más como la era de "El Silmarillion". No quiero sonar como un friki, pero es la Segunda Era de la Tierra Media."

El hecho de haberse remontado tanto para encontrar la ambientación de la serie también mantiene intrigado a Wood, que no se perderá el estreno mientras los paisajes de Nueva Zelanda sean el plató natural de la producción: "Parece que al menos habrá una continuidad visual con lo que hicimos en las películas. No es ninguna sorpresa que vayan a volver a grabar, o que les hayan permitido hacerlo, porque Nueva Zelanda ha dominado todo esto y están libres de coronavirus. Es uno de los pocos lugares del planeta donde es posible [volver a grabar]."

¿Cameo de Frodo?

En 2012, Wood volvió a dar vida a Frodo en una aparición especial en la primera película de "El Hobbit", y ahora no cierra la puerta a aparecer en la serie de Amazon, siempre que no sea a partir de una idea descabellada: "Si existe un mundo en el que eso tuviera sentido y fuera orgánico con lo que están haciendo, entonces sí. Mira, si hay cualquier excusa para ir a Nueva Zelanda a trabajar en algo, ahí estaré."