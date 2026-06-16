Por Diego López |

El juez de Madrid Arturo Zamarriego ha emitido este martes una orden de búsqueda y captura contra la actriz Elisa Mouliaá al no presentarse por tercera vez en el juzgado que la requería. Se trata del juicio por la querella presentada por Íñigo Errejón contra ella por supuestas calumnias.

El auto también ordena que se recabe toda la información sobre la causa y se traslade a un nuevo juzgado, por si pudiera haber un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Este juicio es distinto al que también se encuentra abierto, esta vez contra Errejón por parte de Mouliáa por el supuesto acoso recibido. En ese sentido, la actriz ha declarado ya en varias ocasiones no entender cómo se está tratando antes la denuncia de Errejón que la suya, que fue anterior. "Me voy a acoger a mi derecho a tutela judicial efectiva y hasta que no se resuelva la causa principal estoy en mi derecho de no presentarme a su querella de calumnia", aseguró en mayo al programa 'En boca de todos'.

Trabajando en Dubái

"No estoy diciendo que no quiera declarar,, que la tienen retenida en la audiencia provincial precisamente para tener una excusa de condena por calumnias para poder archivar y dar carpetazo", sentenció hace un mes, cuando alegó una baja médica para no presentarse en el juzgado.

Ahora, Mouliáa asegura que no puede declarar ya que se encuentra trabajando durante todo el verano en Dubái y el Mar Rojo, y que ha "acreditado documentalmente que estaré en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas. Aún así, intentaré comparecer por videollamada si técnicamente es posible".

Es más, este mismo lunes publicó en redes que "estaba en videollamada preparada así que ordene detener ASPM", en referencia a Zamarriego. "Por otra parte, a ver si esta semana la Audiencia abre ya el maldito juicio oral que ordenó ya dos veces Carretero por las pruebas y que este señor recurrió".

La que sí acudió al juzgado este lunes fue la abogada de Mouliáa, Yurena Carrillo, que asegura que el ofrecimiento de comparecencia por videollamada "ni siquiera fue considerado".

Mientras tanto, la actriz ha publicado en las últimas horas un vídeo en sus redes sociales en el que aparece bañándose tranquilamente en la piscina del hotel de Dubái en el que se hospeda.