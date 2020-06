'Élite': El influencer Manu Ríos y Diego Martín podrían liderar los fichajes de la cuarta temporada

Nuevo curso, nuevas caras. Como ya prometía el desenlace de la tercera temporada, 'Élite' renovará (en parte) su elenco de cara a los nuevos episodios. Aunque volveremos a ver a Itzan Escamilla, Georgina Amorós, Claudia Salas, Arón Piper, Omar Ayuso y Miguel Bernardeau, también jugarán un papel fundamental los alumnos que compartirán clase con los repetidores. Las identidades de estas incorporaciones se han mantenido bajo llave por el momento, pero de la mano de la nueva normalidad también han llegado las novedades sobre la popular ficción adolescente de Netflix.

they were all seen going on set together



[credits: @crushnews_es] pic.twitter.com/DbkAyCmn0a