Por Diego López |

Esta noticia contiene spoilers

El hombre más rico del mundo se ha pasado a la crítica de televisión. Elon Musk, dueño de Tesla, X (antes Twitter) o SpaceX entre otras, ha estallado contra el desenlace de la serie 'The Boys', que se ha emitido esta semana en Prime Video y que ya hemos analizado aquí.

Como el multimillonario aprovecha el algoritmo de su propia red social para amplificar sus opiniones personales, han sido millones de personas las que han visto su breve, pero contundente, crítica de la serie de superhéroes de Amazon.

Musk asegura que el final de la serie ha sido "patético". Por qué motivos, os preguntaréis. Al parecer Musk acabaría de descubrir que 'The Boys' ha ido convirtiendo a Homelander (Patriota) en una especie de analogía de Donald Trump (aunque muchas veces ha sido el propio Donald Trump el que se adelantaba a los ridículos de Homelander, como en el caso del meme de Jesucristo).

Sin referencias a su aparición en la final

En el último capítulo de la serie,. Sería, supuestamente, la actitud que critica Musk, ya que el millonario también reconoce que ni siquiera ha visto el capítulo. Preguntado posteriormente por qué está disgustado con el final de 'The Boys', Musk responde que

No sabemos si lo que de verdad le ha molestado a Musk es su aparición en el episodio final de la serie. En un momento del capítulo, aparece un tal Gunther Van Ellis, "el hombre más rico del mundo, 17 hijos, astronauta amateur" ataviado con sus mismas ropas (y una gorra que pone "We believe in Homelander") y cuyo aspecto físico parece ser una mezcla entre Elon Musk y el propio dueño de Amazon, Jeff Bezos.

Gunther Van Ellis en 'The Boys' versus Elon Musk en nuestro multiverso

El señor se presenta como "un disruptor", y pregunta "por qué los Starlighters no pueden trabajar en mis factorías como empleados no retribuidos". "¿Esclavos?", le replica Oh Father. En ese momento aparece Homelander, y el millonario le dice "quiero hablarte de la tasa de fertilidad de los blancos" (otra de las obsesiones de Musk, por cierto).

Al rato se ve a Homelander hablar de fondo con Van Ellis, al que de repente se lleva volando. Al volver, responde "es un astronauta, le he llevado al espacio".

El creador de la serie lo está gozando

Como no todos los días el hombre más rico del mundo se pone a decir tonterías sobre tu serie, el creador de 'The Boys', Eric Kripke, ha reconocido estar disfrutando de lo lindo con toda esta película. "Oh Dios mio, este es su análisis de lo que The Boys le hacen a Homelander, nunca jamás tendré una mejor reseña", escribía irónicamente en la misma red social.

Por cierto, Kripke se refirió al personaje de Gunther Van Ellis como "un último objetivo satírico antes de que la serie acabase".