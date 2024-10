Por Beatriz Prieto |

La cuarta cita semanal de 'Gran Hermano: Límite 48 horas' del martes 1 de octubre contó por primera vez con la presencia de Elsa Mateos tras su expulsión definitiva dos días antes. La vasca vivía así su primer cara a cara con Jorge Javier Vázquez, con quien pudo ver un vídeo de su excompañero de concurso, Óscar Landa, que desató las lágrimas de Elsa al apostar por un acercamiento una vez concluyera su paso por el reality. Un emotivo momento en el que la exconcursante también admitió que, tras ver vídeos que le habían mostrado sus amigas, había reparado en sus formas no eran precisamente acertadas.

Elsa escucha las palabras de Óscar en 'Gran hermano: Límite 48 horas'

"Después de lo que ha pasado, yo ahora tendría que estar más tranquilo, entonces", confesó Óscar a Violeta Crespo , sobre la marcha de Elsa. El concursante recordó que "nunca discutí con ella ni tuve nada con ella, pero", Maica Benedicto . "Yo lo único que me preguntaba era por qué quería separarme de ella y qué ganaba con eso. Para mí fue una jugada con maldad", declaró Óscar, quien llegó incluso a señalar que

En el confesionario, el concursante recordó que, "me hizo mucha ilusión tener una vasca en el programa", pero criticó que "fue muy dura conmigo y lo pasé mal" y "me hablaba con mucha soberbia y mucha chulería", seguro de que "se vio un poco influenciada por el grupo". "Sí que me ha gustado su despedida y me gustaría que tampoco se la tratase con dureza. Y tampoco me gustaría que lo pasase mal", confesó el vasco, seguro de que "lo que ha pasado aquí, se queda aquí y no hay ningún tipo de rencor, creo que ni por su parte, ni por la mía". Además, Óscar compartió su deseo de, una vez fuera, poder "hablar con ella. Que fuese una conversación sincera entre los dos. Decirle que, para mí, las puertas de mi casa las tiene abiertas".

"Debo cambiar mis formas"

Para sorpresa de los presentes en plató, las palabras de Óscar desataron las lágrimas de su ahora excompañera: "Me he emocionado porque en verdad me da pena". "Siempre lo voy a decir: hacia mi persona siempre me ha cuidado, se ha portado superbien conmigo, siempre ha estado súper pendiente de mí", subrayó la vasca, apenada "porque ahora pienso en que hemos terminado muy mal y no ha habido un problema entre él y yo", antes de reconocer que "sí me gustaría" tener una conversación con Óscar fuera del reality.

Elsa se emociona tras escuchar las palabras de Óscar???? #GHLímite4 pic.twitter.com/8wi7gY7F6r — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2024

Los colaboradores quisieron saber entonces "por qué fuiste tan dura" con su paisano, lo que hizo que Elsa recordase cómo se había visto al llamar "tonto" a Óscar: "Vi el vídeo y dije: 'Joder, Elsa, te has pasado'". "Yo sé qué carácter tengo, cómo hablo, pero te ves siempre desde dentro. La gente que me conoce, pues bueno, saben que soy así y punto. Pero claro, con esto te estás viendo desde fuera", declaró Elsa. La vasca señaló que "a nadie nos pasa que tengamos una cámara 24 horas, entonces esa imagen, como otras circunstancias con compañeros, me han hecho pensar que igual debo cambiar un poco el ser tan brusca". "No lo que digo, porque al final es lo que pienso y siento, pero sí las formas", admitió Elsa.