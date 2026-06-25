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AUDIENCIAS TDT 24 DE JUNIO

'Emanet' y 'Cuidado con el ángel' protagonizan un ajustado duelo por el liderazgo de las TDT

Con tan solo 1.000 espectadores de diferencia, la ficción turca lidera frente a la mexicana de 2008 protagonizada por William Levy y Maite Perroni. Nova lidera el día con un 2,2%.

'Emanet' y 'Cuidado con el ángel' protagonizan un ajustado duelo por el liderazgo de las TDT
Por RedacciónPublicado: Jueves 25 Junio 2026 10:34 (hace 28 minutos)

Audiencias Miércoles 24 de Junio de 2026

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    12,7%

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Ranking cadenas TDT Miércoles, 24 de Junio de 2026

Nova 2,2%

FDF 2,1%

Canal 24 Horas 2,1%

Energy 1,8%

TRECE 1,8%

Atreseries 1,8%

Neox 1,7%

DMAX 1,6%

BEMADtv 1,5%

Teledeporte 1,4%

Mega (España) 1,3%

DKiss 1,3%

Veo7 1,2%

Squirrel 1,1%

Divinity 1,0%

Clan TVE 0,8%

Boing 0,8%

Ten 0,8%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:29
299.000
3,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:29
17:59
298.000
3,5%
Nova
Marina
19:28
20:01
286.000
3,7%
Nova
Mañana es para siempre
17:59
19:28
265.000
3,4%
Canal 24 Horas
Comparecencia presidente del gobierno Pedro ...
14:25
14:38
255.000
3,2%
TRECE
Sesion doble Tarzan y el safari perdido
17:04
18:34
246.000
3,0%
TRECE
Cine western Denbow,frontera indomable
18:37
20:09
241.000
3,1%
Nova
Abismo de pasion
20:01
21:44
239.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
20:02
20:20
230.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:34
14:59
220.000
2,5%

Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:29
299.000
3,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:29
17:59
298.000
3,5%
Nova
Marina
19:28
20:01
286.000
3,7%
Nova
Mañana es para siempre
17:59
19:28
265.000
3,4%
Nova
Abismo de pasion
20:01
21:44
239.000
2,8%

Ranking FDF (2,1%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Camino de la venganza(2023)
22:55
24:57
213.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un beach club,un zahori de ...
20:51
22:55
200.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un biopic,una mujer moderna e ...
15:13
17:00
189.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un deposito bancario,un ...
17:00
19:08
157.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un espetero-hostelero,una ...
12:52
15:13
137.000
2,1%

Ranking Canal 24 Horas (2,1%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Comparecencia presidente del gobierno Pedro ...
14:25
14:38
255.000
3,2%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas:en directo Pleno sobre las ...
12:29
14:25
214.000
4,2%
Canal 24 Horas
Comparecencia presidente del gobierno Pedro ...
12:29
13:42
197.000
4,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:13
24:32
194.000
2,4%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
08:55
16:57
177.000
3,4%

Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi most wanted Pasos
23:11
24:09
173.000
2,0%
Energy
CSI: Miami Píntalo de negro
17:47
18:42
169.000
2,1%
Energy
Fbi most wanted Mas alla
22:21
23:11
167.000
1,5%
Energy
CSI: Miami Enjaulados
16:47
17:47
166.000
1,9%
Energy
CSI: Miami Cambio de opinión
15:51
16:47
151.000
1,6%

Ranking TRECE (1,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Sesion doble Tarzan y el safari perdido
17:04
18:34
246.000
3,0%
TRECE
Cine western Denbow,frontera indomable
18:37
20:09
241.000
3,1%
TRECE
Sesion doble Operacion whisky
14:49
17:04
190.000
2,1%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:31
20:41
181.000
2,2%
TRECE
El cascabel
21:59
24:32
180.000
1,9%

Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del presunto ...
22:51
23:45
213.000
2,2%
Atreseries
Los misterios de murdoch ¿quien mato al coche ...
16:36
17:25
208.000
2,4%
Atreseries
Los misterios de murdoch Comando
17:25
18:16
182.000
2,2%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del incendio ...
21:55
22:51
173.000
1,6%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del boxeador ...
23:45
24:39
159.000
2,2%

Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
20:02
20:20
230.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:34
14:59
220.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:52
16:13
202.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
19:35
20:02
201.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
20:20
20:53
195.000
2,4%

Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:04
18:58
175.000
2,2%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:58
19:52
158.000
2,0%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
148.000
1,4%
DMAX
La fiebre del oro
16:19
18:04
148.000
1,7%
DMAX
Alienígenas El top 10 de desastres ...
22:30
23:16
146.000
1,3%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Doble identidad
21:09
22:40
178.000
1,7%
BEMADtv
Cine Acto de valor
15:30
17:40
174.000
1,9%
BEMADtv
Cine Sospechosos habituales
22:40
24:49
137.000
1,6%
BEMADtv
Cine Tropa de elite 2
17:40
19:41
137.000
1,7%
BEMADtv
Cine Operacion awol-72
19:41
21:09
122.000
1,5%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:04
22:34
204.000
1,9%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:34
23:04
190.000
1,7%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
23:05
23:38
186.000
1,9%
Teledeporte
Teledeporte directo al mundial
19:31
20:01
185.000
2,4%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
21:04
21:34
162.000
1,7%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego La espada de caza
21:55
22:52
148.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada medieval
22:52
23:45
130.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:33
18:21
125.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:43
17:33
124.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:21
19:15
114.000
1,4%

Ranking DKiss (1,3%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Reforma con karen y mina
14:32
15:25
162.000
1,8%
DKiss
Mi casa soñada
21:37
22:07
142.000
1,4%
DKiss
Citas infernales
19:42
20:07
128.000
1,7%
DKiss
Crimenes en la red
18:52
19:42
128.000
1,6%
DKiss
Mi casa soñada
21:07
21:30
123.000
1,3%

Ranking Veo7 (1,2%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Secretos y ...
21:13
22:00
157.000
1,6%
Veo7
Navy, investigacion criminal Yankee blanco
22:00
22:52
140.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Padres e ...
20:21
21:13
138.000
1,6%
Veo7
Navy, investigacion criminal Dejado a su ...
22:52
23:38
112.000
1,1%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Educacion ...
19:30
20:21
108.000
1,4%

Ranking Squirrel (1,1%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Boon:el protector
22:03
23:39
144.000
1,4%
Squirrel
Cine Cuatro pistoleros de santa trinidad
16:05
17:42
102.000
1,2%
Squirrel
Cine La venganza de clark harrison
17:42
19:01
95.000
1,2%
Squirrel
Cine El hombre del presidente
20:33
22:03
80.000
0,9%
Squirrel
Cine El sabor del odio
19:01
20:33
80.000
1,0%

Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Toda una experiencia
18:37
19:35
106.000
1,4%
Divinity
Chicago Fire Tengo un problema
19:35
20:16
104.000
1,3%
Divinity
Chicago Fire Despídete de ella
17:42
18:37
98.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire
21:09
22:04
90.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire Puerto en la tormenta
20:16
21:09
81.000
1,0%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
15:40
15:47
81.000
0,9%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Todas a la carcel
23:47
25:08
79.000
1,2%
Clan TVE
Bluey
15:33
15:40
79.000
0,8%
Clan TVE
Los casagrandes
13:06
13:16
77.000
1,8%
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:32
23:46
71.000
0,7%

Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:53
21:04
101.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:04
21:15
99.000
1,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:35
20:46
95.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:34
21:45
93.000
0,9%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:09
15:20
88.000
0,9%

Ranking Ten (0,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:26
15:45
72.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
13:08
14:26
56.000
1,0%
Ten
El sotano club
15:45
19:00
55.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
12:08
13:08
47.000
1,3%
Ten
Amor toxico
21:04
22:02
41.000
0,4%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Mas fuerte muchachos
21:35
23:20
88.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine El capitan fuego
15:40
17:21
78.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Hannibal
23:21
25:44
37.000
0,6%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La duodecima 2017
17:30
19:23
27.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad real madrid
17:26
19:23
27.000
0,3%
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