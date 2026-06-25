'Emanet' y 'Cuidado con el ángel' protagonizan un ajustado duelo por el liderazgo de las TDT

Publicado: Jueves 25 Junio 2026 10:34 (hace 28 minutos)|
Audiencias Miércoles 24 de Junio de 2026
12,7%
12,0%
7,9%
6,2%
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3,8%
2,2%
2,1%
2,1%
1,8%
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Ranking cadenas TDT Miércoles, 24 de Junio de 2026
2,2%
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Ranking programas TDT Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:29
299.000
3,2%
Cuidado con el angel
16:29
17:59
298.000
3,5%
Marina
19:28
20:01
286.000
3,7%
Mañana es para siempre
17:59
19:28
265.000
3,4%
Comparecencia presidente del gobierno Pedro ...
14:25
14:38
255.000
3,2%
Sesion doble Tarzan y el safari perdido
17:04
18:34
246.000
3,0%
Cine western Denbow,frontera indomable
18:37
20:09
241.000
3,1%
Abismo de pasion
20:01
21:44
239.000
2,8%
The Big Bang Theory
20:02
20:20
230.000
3,0%
Los Simpson
14:34
14:59
220.000
2,5%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:29
299.000
3,2%
Cuidado con el angel
16:29
17:59
298.000
3,5%
Marina
19:28
20:01
286.000
3,7%
Mañana es para siempre
17:59
19:28
265.000
3,4%
Abismo de pasion
20:01
21:44
239.000
2,8%
Ranking FDF (2,1%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Camino de la venganza(2023)
22:55
24:57
213.000
2,6%
La que se avecina Un beach club,un zahori de ...
20:51
22:55
200.000
1,9%
La que se avecina Un biopic,una mujer moderna e ...
15:13
17:00
189.000
2,0%
La que se avecina Un deposito bancario,un ...
17:00
19:08
157.000
1,9%
La que se avecina Un espetero-hostelero,una ...
12:52
15:13
137.000
2,1%
Ranking Canal 24 Horas (2,1%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Comparecencia presidente del gobierno Pedro ...
14:25
14:38
255.000
3,2%
Diario 24 horas:en directo Pleno sobre las ...
12:29
14:25
214.000
4,2%
Comparecencia presidente del gobierno Pedro ...
12:29
13:42
197.000
4,7%
La noche en 24h
23:13
24:32
194.000
2,4%
Diario 24 horas
08:55
16:57
177.000
3,4%
Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Fbi most wanted Pasos
23:11
24:09
173.000
2,0%
CSI: Miami Píntalo de negro
17:47
18:42
169.000
2,1%
Fbi most wanted Mas alla
22:21
23:11
167.000
1,5%
CSI: Miami Enjaulados
16:47
17:47
166.000
1,9%
CSI: Miami Cambio de opinión
15:51
16:47
151.000
1,6%
Ranking TRECE (1,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Sesion doble Tarzan y el safari perdido
17:04
18:34
246.000
3,0%
Cine western Denbow,frontera indomable
18:37
20:09
241.000
3,1%
Sesion doble Operacion whisky
14:49
17:04
190.000
2,1%
Trece y cope es noticia
20:31
20:41
181.000
2,2%
El cascabel
21:59
24:32
180.000
1,9%
Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Mysteries of Laura El misterio del presunto ...
22:51
23:45
213.000
2,2%
Los misterios de murdoch ¿quien mato al coche ...
16:36
17:25
208.000
2,4%
Los misterios de murdoch Comando
17:25
18:16
182.000
2,2%
The Mysteries of Laura El misterio del incendio ...
21:55
22:51
173.000
1,6%
The Mysteries of Laura El misterio del boxeador ...
23:45
24:39
159.000
2,2%
Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Big Bang Theory
20:02
20:20
230.000
3,0%
Los Simpson
14:34
14:59
220.000
2,5%
Los Simpson
15:52
16:13
202.000
2,2%
The Big Bang Theory
19:35
20:02
201.000
2,6%
The Big Bang Theory
20:20
20:53
195.000
2,4%
Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La fiebre del oro:australia
18:04
18:58
175.000
2,2%
La fiebre del oro:australia
18:58
19:52
158.000
2,0%
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
148.000
1,4%
La fiebre del oro
16:19
18:04
148.000
1,7%
Alienígenas El top 10 de desastres ...
22:30
23:16
146.000
1,3%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Doble identidad
21:09
22:40
178.000
1,7%
Cine Acto de valor
15:30
17:40
174.000
1,9%
Cine Sospechosos habituales
22:40
24:49
137.000
1,6%
Cine Tropa de elite 2
17:40
19:41
137.000
1,7%
Cine Operacion awol-72
19:41
21:09
122.000
1,5%
Ranking Teledeporte (1,4%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fútbol:copa mundial resumen ...
22:04
22:34
204.000
1,9%
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:34
23:04
190.000
1,7%
Fifa world cup 2026
23:05
23:38
186.000
1,9%
Teledeporte directo al mundial
19:31
20:01
185.000
2,4%
Fútbol:copa mundial resumen ...
21:04
21:34
162.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego La espada de caza
21:55
22:52
148.000
1,4%
Forjado a fuego La espada medieval
22:52
23:45
130.000
1,3%
Vida bajo cero
17:33
18:21
125.000
1,5%
Vida bajo cero
16:43
17:33
124.000
1,4%
Vida bajo cero
18:21
19:15
114.000
1,4%
Ranking DKiss (1,3%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Reforma con karen y mina
14:32
15:25
162.000
1,8%
Mi casa soñada
21:37
22:07
142.000
1,4%
Citas infernales
19:42
20:07
128.000
1,7%
Crimenes en la red
18:52
19:42
128.000
1,6%
Mi casa soñada
21:07
21:30
123.000
1,3%
Ranking Veo7 (1,2%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Secretos y ...
21:13
22:00
157.000
1,6%
Navy, investigacion criminal Yankee blanco
22:00
22:52
140.000
1,3%
Blue bloods,familia de policias Padres e ...
20:21
21:13
138.000
1,6%
Navy, investigacion criminal Dejado a su ...
22:52
23:38
112.000
1,1%
Blue bloods,familia de policias Educacion ...
19:30
20:21
108.000
1,4%
Ranking Squirrel (1,1%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Boon:el protector
22:03
23:39
144.000
1,4%
Cine Cuatro pistoleros de santa trinidad
16:05
17:42
102.000
1,2%
Cine La venganza de clark harrison
17:42
19:01
95.000
1,2%
Cine El hombre del presidente
20:33
22:03
80.000
0,9%
Cine El sabor del odio
19:01
20:33
80.000
1,0%
Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Toda una experiencia
18:37
19:35
106.000
1,4%
Chicago Fire Tengo un problema
19:35
20:16
104.000
1,3%
Chicago Fire Despídete de ella
17:42
18:37
98.000
1,2%
Chicago Fire
21:09
22:04
90.000
0,9%
Chicago Fire Puerto en la tormenta
20:16
21:09
81.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
15:40
15:47
81.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó Todas a la carcel
23:47
25:08
79.000
1,2%
Bluey
15:33
15:40
79.000
0,8%
Los casagrandes
13:06
13:16
77.000
1,8%
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:32
23:46
71.000
0,7%
Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
20:53
21:04
101.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
21:04
21:15
99.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
20:35
20:46
95.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
21:34
21:45
93.000
0,9%
Doraemon,el gato cosmico
15:09
15:20
88.000
0,9%
Ranking Ten (0,8%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:26
15:45
72.000
0,8%
Caso cerrado
13:08
14:26
56.000
1,0%
El sotano club
15:45
19:00
55.000
0,6%
Caso cerrado
12:08
13:08
47.000
1,3%
Amor toxico
21:04
22:02
41.000
0,4%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 24 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Mas fuerte muchachos
21:35
23:20
88.000
0,8%
Cine El capitan fuego
15:40
17:21
78.000
0,9%
Cine Hannibal
23:21
25:44
37.000
0,6%
Historia que tu hiciste La duodecima 2017
17:30
19:23
27.000
0,3%
Ciudad real madrid
17:26
19:23
27.000
0,3%