AUDIENCIAS TDT 24 DE JUNIO

'Emanet' y 'Cuidado con el ángel' protagonizan un ajustado duelo por el liderazgo de las TDT

Con tan solo 1.000 espectadores de diferencia, la ficción turca lidera frente a la mexicana de 2008 protagonizada por William Levy y Maite Perroni. Nova lidera el día con un 2,2%.