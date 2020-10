Jorge Javier Vázquez estalla contra Las Campos: "Carmen Borrego es culpable del ocaso de Teresa Campos"

La guerra entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos sigue más abierta que nunca. Tras una tensa entrevista que la veterana periodista protagonizó en 'Sábado deluxe' y tras la cual, el catalán afirmó haberse sentido "maltratado" por ella ya que esta intentó marcharse de la misma, quiso evitar la emisión de algunos vídeos e incluso descalificó al presentador, 'Sálvame' ha querido ahondar en este drama y de nuevo, Vázquez ha respondido a Teresa Campos y a sus hijas y lo ha hecho con gran contundencia, sin dejar títere con cabeza.

Carmen Borrego y Jorge Javier Vázquez

Los zascas contra Carmen Borrego...

Este miércoles 7 de octubre, el presentador ha querido poner en el centro de la diana a Carmen Borrego, a la que considera culpable "del ocaso actual de su madre". "Ella se ha cargado la última etapa profesional de María Teresa Campos (...) estos días lo he pensado y lo he visto claro", ha sentenciado el presentador. "Carmen, debes asumir que no estás preparada para jugar en esta liga todavía", ha seguido Vázquez, evidenciando la mala sintonía que existe entre ambos. Pero la cosa no ha quedado ahí, y es que el catalán además ha añadido: "Has colocado a María Teresa en un lugar en el que no debería estar, ni tampoco lo merece".

Vázquez cree que ahora, "Teresa necesita una temporada de no hacer ningún tipo de aparición porque no le beneficia". Este ha recomendado a sus hijas que "tomen las riendas" ya que tal y como ha añadido, "yo lo he vivido y cuando estás en esos momentos, estás cuesta abajo y sin frenos". Pese a ello, tiene claro que Teresa Campos debe ser consciente de lo que está haciendo y considera que nadie debe justificarla simplemente por su edad. "La a edad ni beatifica ni santifica (...) los que utilizan ese argumento es porque no tienen otro (...) si con 70 años tenemos cada vez más los rasgos de la soberbia, de la ira y de la prepotencia acentuados, es que algo estamos haciendo mal (...) basta ya lo de la señora venerable".

... las acusaciones a Terelu...

Pero la cosa no se ha quedado ahí, este ha explicado que Terelu Campos le había llamado en las últimas horas, "y no se lo he cogido de forma consciente". Mirando a cámara, el presentador además ha querido advertirla que "cada vez me entero de más cosas (...) y sé que estás difundiendo la idea que yo convencí a tu madre". "Me parece muy mal (...) eres una tramposa y una mentirosa", ha sentenciado al respecto, dejándole claro que lo mejor para su madre es que no entren en una guerra entre programas. "Esto no es un juego (...) sé que vais a salir con medias verdades, mentiras (....) pero conmigo no. Yo aquí lo dejo (...) y le digo a 'Viva la vida' que si quieren a Teresa Campos, vamos a protegernos todos", ha seguido, dejándole claro a las Campos que "no vayáis a la guerra porque la que va a salir perjudicada es vuestra madre".

... y la puntilla a Alejandra Rubio

Finalmente, y tras calificar al clan Campos como "enfermo", el catalán ha querido también hablar de Alejandra Rubio. "En los pasillos le dijo a Belén Esteban que su abuela no estuvo bien y que conmigo lo hizo muy mal", ha explicado, afirmando que "sé que le da apuro ir por los pasillos por su nos vemos". "Has quedado como una ridícula con el doble lenguaje, estás cagada de miedo (...) y eres muy pequeña para empezar así", ha finalizado el presentador, dejando también en evidencia a la más pequeña de las Campos.