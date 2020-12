El ataque de Alejandra Rubio a Carmen Borrego por su reconciliación con Jorge Javier Vázquez

Atrás ha quedado la incómoda entrevista que realizó Jorge Javier Vázquez a María Teresa Campos en 'Sábado deluxe'. Durante varias semanas los diferentes programas de Telecinco no pararon de machacar a la matriarca de las Campos y su familia. Por ello, ha chocado especialmente cómo Carmen Borrego fue capaz de perdonar al presentador como si nada el 29 de noviembre. Los colaboradores de Mediaset no comprenden que la hija de la comunicadora haya tenido una actitud tan conciliadora después de todo lo que se ha dicho de ellas, de hecho, Alejandra Rubio tampoco ha apoyado la decisión de su tía.

Carmen Borrego, Luis Rollán y Alejandra Rubio en 'Viva la vida'

El 6 de diciembre en 'Viva la vida' recordaban el momento en el que Borrego se reconciliaba con el presentador. A pesar de las explicaciones que ha dado su tía, la hija de Terelu Campos no ha podido morderse la lengua y ha dicho lo que pensaba, algo que ha sido aplaudido por sus compañeros: "Yo no hubiera ido a por él ni de broma, yo tampoco vivo en el rencor pero olvidáis muy pronto las cosas". El comentario no le ha sentado nada bien a Carmen que en seguida se ha puesto a la defensiva con su sobrina: "Tú olvida las cosas cuando tú quieras que yo lo haré cuando a mí me dé la gana".

El ambiente se ha vuelto muy tenso cuando tía y sobrina han comenzado a lanzarse pullitas y sacar trapos sucios. "No sé cómo puedes decir eso en público cuando tú eres la que menos olvida, tú eres mucho más susceptible que yo. Y no lo digo por lo que haces en la tele, la vida son más cosas que lo que ocurre aquí", lanzaba Borrego. Kiko Matamoros echaba un poco más de leña al fuego al decir que según había entendido a Alejandra, Carmen había tenido "poca dignidad", algo que la tertuliana especificado que eso ha faltado "por parte de los dos": "Su dignidad será la suya, y la mía la entiendo yo como a mí me da la gana que tengo muchos años", replicaba la hija de María Teresa Campos, quien añadió que no iba "a abrir guerras".

"Ella no le quiere pero él a ella tampoco"

Todo el lío se ha montado porque Carmen Borrego le dijo a Jorge Javier durante su reconciliación que le quería, algo que muchos de sus compañeros de 'Viva la vida' no han comprendido. "Ella no le quiere pero él a ella tampoco", soltaba Alejandra Rubio haciendo que todos rompiesen a reír. "¿Tú no te has peleado alguna vez con un amigo tuyo y no has dejado de quererle?", decía su tía para ver si su sobrina conseguía ponerse en su lugar. Sin embargo, Rubio ha vuelto a recibir el apoyo de los colaboradores con su respuesta. "Si a mí un amigo me dice lo que Jorge ha dicho, el amigo se va a tomar por saco", afirmaba la hija de Terelu Campos.