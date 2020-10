La dura declaración de Carmen Borrego: "He llegado a pensar que estaba destruyendo a mi madre y hermana"

El drama de las Campos continúa dando contenido a Telecinco varias semanas después de la amarga entrevista que hizo María Teresa Campos con Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe'. Desde entonces, la familia no esta pasando por su mejor momento y es que muchos colaboradores de la cadena se han subido al carro de las criticas, motivo por el cual las hijas de la comunicadora, Terelu Campos y Carmen Borrego, tuvieron que dar la cara por su madre en 'Viva la vida' hace una semana. Durante la entrevista a las hermanas, Borrego quedó en un segundo plano mientras que Terelu se encargó de responder a la polémica. Por ello, la tertuliana ha sido, una vez más, muy criticada y decidió plantarle cara a todos esos comentarios completamente sola el 18 de octubre en el programa de Emma García.

Kiko Matamoros y Carmen Borrego en 'Viva la vida'

La hija menor de las Campos había llegado a plantearse si ella realmente era la causante de todo lo que le está pasando a su familia: "He pasado de ser alguien pendiente de mi madre y de mi hermana, de hacer sus gestiones, de pensar que las estaba ayudando a pensar que las estaba destruyendo, del blanco al negro". Y es que muchos otros colaboradores y compañeros de la cadena opinan que Borrego es la principal causante de la caída de las carreras profesionales de las Campos, por lo que la propia tertuliana ha empezado a pensar si es cierta esa afirmación o no.

Por si fuera poco, Kiko Matamoros confirmó delante de Carmen Borrego que ella, de una forma u otra, ha ayudado a que se produjera dicho declive profesional de su madre y hermana, lo que ha provocado un pique entre los dos en 'Viva la vida'. El colaborador de 'Sálvame' piensa que que a la familia "se les ha perdido el respeto" en los platós por vender su vida en el reality de 'Las Campos', donde se las vio por primera vez con otros ojos y transmitieron una imagen diferente a la que tenían acostumbrado al público.

Matamoros culpa a Borrego de la salida de Terelu de 'Sálvame'

Mientras que el tertuliano continuaba justificando su opinión sobre Borrego, ha vuelto a recordar el motivo por el que Terelu Campos abandonó 'Sálvame'. En aquel momento, la hija menor de María Teresa Campos participaba en el reality de 'Sálvame Okupa' y recibió un tartazo de Payasín por el que tuvo que ir al hospital. La lluvia de criticas que tuvo Borrego hizo que Terelu no aguantase más en el programa y tomará la decisión de abandonarlo para siempre: "Mi hermana ya estaba muy quemada con el programita y la gota que colmó el vaso fue que me machacasteis. Basta ya de decir que mi hermana dejó 'Sálvame' por mi culpa", le replica a Matamoros. "Hasta que no terminemos las tres como el Rosario de la Aurora no vais a terminar", opina Carmen al respecto, algo con lo que el tertuliano no está de acuerdo.