Carmen Borrego estalla contra José Antonio Avilés en 'Viva la vida': "¡Eres un puto rastrero!"

Las Campos siguen siendo protagonistas de los programas de Mediaset España. Prueba de ello es que las polémicas que las rodean, especialmente a Carmen Borrego, han vuelto a ser tratadas en 'Viva la vida', magacín en el que esta colabora. Y es que tras unas duras palabras de Kiko Hernández, la hija de María Teresa Campos ha decidido responder públicamente y ha acabado enfrentándose por ello con José Antonio Avilés, uno de los colaboradores del magacín de Cuarzo.

José Antonio Avilés y Carmen Borrego

"No te he escuchado nunca decir que detonaste la guerra por una cuestión X y que quieres que la guerra pare explicando la realidad de ese conflicto. Recordemos que quien ahora pide paz es quien la detonó", ha afirmado Avilés, ante una Carmen Borrego visiblemente enfadada que no ha dudado en recordar que "yo no quiero ninguna guerra, yo quiero la paz", echándole además en cara a su compañero que nunca ha tendido la mano por sus compañeros ni por ella. Algo que ha indignado, y mucho, al chico.

"Se te ha criticado por cosas que has hecho en la vida y por otras que quizás no has hecho, pero yo nunca he venido a echarte en cara nada nunca nada de eso", ha afirmado Borrego, mientras Avilés le ha llamado "rastrera", algo que no ha gustado nada a la colaboradora. "¡Rastrero tú! ¡Eres un puto rastrero tú!", ha empezado a gritar esta, mientras Avilés afirmaba que ella se ponía así con él "porque no te doy miedo como sí te pasa otros". En ese instante, Borrego le ha rebatido afirmando que "tú eres más peligroso que otras personas".

Gran guerra abierta

"¡Las mismas narices échaselas al resto!", ha seguido este, mientras Borrego ha seguido increpando a su compañero, afirmando que "tú siempre tienes que quedar por encima. Hablas con todo el mundo, de todo... pero yo no". "Así que ya se ha terminado el tema", ha sentenciado la colaboradora. Posteriormente, Avilés ha pedido que se dejase de hablar de sus "presuntas estafas", algo que ha provocado las risas de sus compañeros. "¿Presuntas?" se ha mofado el colaborador del programa Kiko Matamoros.