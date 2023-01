Emma García le para los pies a Makoke: "La responsable eres tú, no te ha obligado nadie"

Por Almudena M. Lizana |

El 22 de enero de 2023, 'Fiesta' arrancaba el programa presentando varios cebos de lo que se iba a tratar durante la tarde del domingo. Uno de ellos, que ya se emitió el día anterior, mostraba la sesión de hipnosis a la que se había sometido Makoke. Las imágenes no han gustado nada a la colaboradora, que no ha tardado en comunicárselo a la presentadora.

Emma García y Makoke en 'Fiesta'

, cosa que ha sacado de sus casillas a Emma García . "La responsable eres tú, no te ha obligado nadie", saltaba la presentadora, dejando bien claro que si ella se ha sometido a la sesión de hipnosis es porque ella había querido. La tensión era ya más que palpable cuando

"¿Qué tiene que ver esto con la hipnosis? No entiendo este cebo, quiero a mi programa, pero no lo entiendo", decía la madre de Anita Matamoros, visiblemente enfadada. En ese momento, Emma García le paraba los pies y cortaba de raíz la rabieta de la colaboradora. "Yo te lo explico", empezaba García, comentando el bloqueo que había notado el encargado de hacerle la hipnosis.

Muy tajante

"¿Alguien no se ha enterado de que a Makoke no le ha gustado la hipnosis y le ha tocado las narices? Creo que ya está, podemos avanzar a ver la hipnosis", zanjaba la presentadora tras escuchar por enésima vez de la boca de Makoke que la sesión no le había agradado ni le había servido para nada.