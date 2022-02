Emmy Rossum será la madre de Tom Holland en 'The Crowded Room'

Después de cuidar de su camada de incorregibles hermanos en 'Shameless', Emmy Rossum asumirá un rol materno aún más marcado en 'The Crowded Room', la nueva apuesta de Apple TV+ que está completando su elenco antes de dar el pistoletazo de salida a su rodaje. La actriz, que tiene pendiente el estreno de 'Angelyne' en Peacock, ha sido una de las cuatro estrellas televisivas que se han sumado al proyecto, cuyo protagonista principal será Tom Holland.

Emmy Rossum salta a Apple

Precisamente, Rossum encarnará a la madre de Holland, aunque en la vida real les separen apenas diez años. Mientras que el protagonista de "Uncharted" encarna a Danny Sullivan, un joven con trastorno de identidad disociativo acusado de cometer un crimen, su compañera encarna a Candy, la mujer que le ha criado, que no pierde la esperanza pese a todos los obstáculos que se interponen en el camino de su familia.

Como apunta Deadline, los otros tres nombres que se han sumado al equipo son Sasha Lane ('Conversations with Friends'), Christopher Abbott ('Girls') y Emma Laird ('Mayor of Kingstown'). Lane interpretará a Abby, la mejor amiga de Danny, junto a quien trata de vengarse de quienes les han dañado en el pasado; Abbott será Stan, abogado de Danny y veterano de Vietnam con muchas cicatrices emocionales; y Laird se meterá en la piel de Isabel, una amiga del instituto de Danny.

Diferentes enfoques

La primera temporada de 'The Crowded Room' está inspirada en "The Minds of Billy Milligan", de Daniel Keyes, que relataba la historia de un hombre atormentado por sus veinticuatro personalidades. Además de beber de aquel libro, el guionista y creador de la serie, Akiva Goldsman ("Una mente maravillosa"), ha tomado elementos de su propia vida que plasmará tanto en el personaje de Holland como en quienes le rodean, como también es el caso de Amanda Seyfried, que interpretará a la terapeuta del protagonista.