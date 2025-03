Por Beatriz Prieto |

El miércoles 19 de marzo, 'Ni que fuéramos Shhh' arrancó su emisión marcada por dos importantes noticias: su inminente despedida dentro de una semana y el desembarco de 'Tentáculos', su sucesor en Ten. Dicho formato estaría capitaneado por Carlota Corredera, expresentadora de 'Sálvame', quien intervino en el programa de Ten con un mensaje en el que confirmó, muy emocionada, su regreso a televisión de forma permanente.

"Alguien tiene un mensaje para nosotros", trasladó una emocionada Belén Esteban, consciente de lo que se iba a emitir. Era entonces cuando Corredera aparecía en el pantallón: "Vengo a contaros muchas cosas. La primera, y los que me conocéis, lo sabéis, es muy emocionante estar aquí, en vuestro pisito, en vuestro programa, en vuestro canal". "Quiero pediros perdón, lo primero, a las personas que seguís cerca de mí en estos años, porque no os he contado nada, no me han dejado", continuó la gallega.

El equipo de 'Ni que fuéramos shhh' ve el mensaje de Carlota Corredera

La presentadora reconoció que "tengo también ganas de reencontrarme con algunas de las personas que han sido muy importantes en mi vida y que ya no estáis", al igual que "estoy muy emocionada y muy nerviosa". "Estar aquí significa muchas cosas: significa volver... significa volver a casa y también que las cosas han ido bien", continuó Corredera, quien tuvo que detenerse a causa de la emoción antes de recordar que "ha habido travesías en el desierto, ha habido que luchar por muchas cosas, ha habido momentos en los que todos hemos tenido ganas de tirar la toalla, pero estamos aquí".

"Habéis resistido y habéis ganado"

"El que resiste, gana. Habéis resistido, habéis ganado y os vais a llevar un premio enorme, merecidísimo. Y quiero que sepáis que estoy muy orgullosa de vosotros, de los que estáis ahí y también de los que no se ven, que han luchado también y han sufrido muchísimo en este camino", prosiguió Corredera, en una clara indirecta al anunciado salto del equipo de 'Ni que fuéramos shhh' a Televisión Española. "Yo tengo una buena noticia también que contaros y es que vuelvo a hacer lo que más me gusta, que no es comer, que también me gusta: voy a volver a presentar, que también es muy importante y significa muchas cosas", anunció entonces la gallega, con voz ahogada.

Dicho regreso, como confirmó la propia Corredera, "va a ser aquí, va a ser en Ten. Va a ser en vuestra casa, los espectadores de Ten no se van a quedar sin su dosis de La Osa. Vamos a continuar aquí". "No puedo contaros mucho, porque tampoco sé mucho, marca de la casa", confesó la presentadora, quien iniciaba "mi propia cuenta atrás" y dejó "un aperitivo de mi nuevo programa" en el que se anunciaba su estreno el miércoles 26 de marzo. "Nos vemos muy pronto", remató la gallega, cuyo fichaje dejó a Esteban "muy feliz, creo que ya es hora de que Carlota vuelva a la televisión y, sobre todo, que vuelva a su casa, que esta siempre ha sido su casa", sensación que compartía con sus compañeros.