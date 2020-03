Críticas a 'Espejo público' por la "increíble irresponsabilidad" de Nacho Abad en IFEMA

Aluvión de críticas a 'Espejo público' por lo que ha ocurrido este viernes 27 de marzo en IFEMA. Hasta allí se desplazó como reportero Nacho Abad, para informar sobre la donación de alimentos de los diferentes mercados de Madrid, destinados a abastecer a los cientos de pacientes y profesionales que actualmente conviven en el recinto ferial debido a la saturación de los hospitales.

En plena conexión con Susanna Griso . "Pasa y miramos aquí", indicaba a su operador de cámara. ". Vamos a aprovechar y entramos hasta el final", afirmaba mientras señalaba palés llenos de maíz, leche y otros productos.

Desde plató, lejos de reprender su actitud, bromeaban con el asunto: "A ver si van a entrar a por ti, pero la imagen es impagable, como siempre. Mejor pedir perdón que pedir permiso", apuntaba un colaborador mientras el reportero seguía avanzando en el interior de la sala. Abad acabó separando un carro de metal con su mano descubierta, la izquierda, justo después de toser. Y no, no llevaba colocada la mascarilla. Para despedir la conexión, Susanna Griso decía: "Enhorabuena por mostrarnos lo que el ojo no ve".

????VÍDEO| Los mercados de Madrid regalan comida en IFEMA y en dependencias policiales #PorTodosESP



?https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/ZyYlHwrMRF — Espejo Público (@EspejoPublico) March 27, 2020

"La tos y tocando el carro"

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. La mayoría de los usuarios criticaban la "increíble irresponsabilidad" del reportero de Antena 3 al entrar "sin permiso, sin usar la mascarilla y el guante, tose en su mano y manipula un carro de comida". Hasta el momento, ni programa ni periodista se han pronunciado al respecto.

@EspejoPublico fatal que el reportero entre en las dependencias de alimentación de IFEMA sin permiso, pero que encima vaya sin mascarilla, sin guante, tosa y se tape con la mano con la que luego toca un carro y al lado de papeles... Increíblemente irresponsable. — RAPM (@RAPM62585180) March 27, 2020

Nos hemos colado aquí, no sé si podemos, pero bueno? pero bueno que? pero bueno me la suda? @policia @guardiacivil este señor esta trabajando¿ esto es legal? — Anthony Daz (@anthonydaz) March 27, 2020

Cómo es posible? Aquí tiene que haber delito! @policia @guardiacivil esa zona de alimentos pueden haberla contaminado Nacho Abad y compañía. — Maríajosé (@Mariaamcoy) March 27, 2020

@policia no se puede hacer nada al respecto? Este señor ha tosido, y ha tocado productos alimentarios en pleno directo en televisión. ¿Después nos piden que sigamos las normas cuando se fomenta lo contrario en televisión? — Manuel ND ? (@nolo1989) March 27, 2020

OLE,OLE,OLE TUS ???????? Y LOS DE LOS DEMÁS QUE TE RIEN LA GRACIA POR COLARTE EN IFEMA,TOSER,PONERTE LA MANO Y COGER EL CARRO CON LA MISMA.

????????????????@policia @guardiacivil

Por favor,parad ya a este tipejo que se piensa que es más que los demás solo por tabajar con @susannagriso — El de siempre,nunca cambiaré ???????? (@EUDLF1986) March 27, 2020