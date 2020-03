Jordi Roselló, de 'Supervivientes' y pareja de Nika ('OT 2'), vence al coronavirus: "Ha sido terrorífico"

Jordi Roselló ha demostrado ser un superviviente una vez más, pues ya forma parte de esos 9.357 pacientes por coronavirus que han sido dados de alta, según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Sanidad. Tal y como ha explicado el exconcursante de 'Supervivientes 2006' y pareja de Nika ('OT 2') al equipo de 'Cuatro al día', le dieron de alta el pasado martes 24 de marzo porque su neumonía "seguía por el bueno camino".

Jordi Roselló en 'Cuatro al día'

"Empecé con una gripe normal, de esa que te da de golpe, pero luego me dio mucha tos y tenía sensación de falta de aire. Entonces me trasladaron al hospital y allí empezó mi pesadilla, porque mi cuerpo rechazó el tratamiento que me daban", comenzó explicando Roselló y después aprovechó para encomiar la importante labor del servicio sanitario: "Lo que sí quiero es agradecer la labor de los médicos, enfermeras y auxiliares porque no los vi descansar ni un momento. Ha sido una experiencia terrorífica pero ya estoy en casa recuperándome, aunque todavía no pueda ver a mi mujer y a mi hija".

Ha asegurado que la enfermedad le vino de repente: "Hace nada estaba perfectamente, jugando con mi hija, y de un momento a otro, llegué a sentirme con un pie en el otro barrio. De hecho, me desplomé y me tuvieron que reanimar". "Mi cuerpo no toleraba la medicación. No las acepté, me destrozaron el hígado y me generaron una urticaria bestial. Se me puso todo el cuerpo como un cromo a base de ronchas y me las tuvieron que retirar inmediatamente", continuó relatando sobre la semana en la que estuvo ingresado y en la que asegura haber sentido un auténtico terror.

"No es para estar de bromas"

Tal y como explicó Jordi Roselló el citado día en 'El programa de Ana Rosa', él tiene 42 años y siempre ha realizado mucho deporte, pero eso no impidió que se encontrara en un estado grave tras infectarse por el COVID-19. Por ello, aprovechó para mandar un mensaje a los que bromean sobre la enfermedad en los chats: "La gente con sentido común ya es más que consciente de que, con los datos de los que disponemos, esto es escalofriante y no es para estar de bromas".