A pocas horas de su estreno, son miles y miles los seguidores de 'La Casa de Papel' que ya han visto el desenlace de la serie y todo que nos tenían preparados en esta traca final. Hemos estado en vilo hasta el último momento y hemos resuelto todas las dudas que quedaban abiertas, sobre todo con el final del Volumen 1 de la temporada.

Tokio sonríe mirando al Profesor en 'La Casa de Papel'

Recordemos que lo último que habíamos visto hasta el momento era la muerte de Tokio al explosionar, ella misma, una granada que acabaría también con la vida de Gandía. ¿Seguiría el personaje de Úrsula Corberó vivo? ¿Aparecería en en el Volumen 2? ¿Y de qué modo? ¿Continuaría poniendo la voz en off a la narración? Todas estas preguntas ya tienen respuesta y es mejor que dejes de leer si todavía no has visto la última temporada.

La noche de la merluza

Aunque esté muerta, Tokio es omnipresente, por lo que sigue narrando la serie como una más de la banda, como si siguiese viva. Pero no lo está. Eso sí, el personaje ha aparecido de forma puntual en algunas escenas de flashbacks sin mucho peso, pero en el noveno capítulo ha tenido una escena fundamental.

El Profesor, en la actualidad, está casi rendido ante el atraco del Banco de España. Ha puesto en marcha el plan Pulgarcito y tiene miedo de que más miembros de su banda mueran, pues las cosas siguen poniéndose muy feas. Por ello se acuerda de "La noche de la merluza". Antes de comenzar este asalto, mientras todos estaban reunidos en el caserón, el Profesor se encontró una noche una merluza en su cama. No le hizo ninguna gracia, pero todos se rieron de ese hecho. El líder decidió quitarle hierro al asunto, agotado de ser siempre serio y trabajador mientras los otros disfrutan y se lo pasan bien, así que decide beber, fumar y bailar hasta el cuerpo aguante.

El discurso de Tokio

Y empieza a amanecer. Solo quedan Tokio y el Profesor. "Esto sí que es la resistencia", comentan con todavía algo de alcohol en sus venas. Él le dice que le quiere mucho, algo que también le dice luego ella a él, queriendo explicar por qué, y es cuando arranca el emotivo discurso del personaje que lo convierte en una de las escenas más bonitas de la temporada:

El Profesor y Tokio se abrazan en 'La Casa de Papel'

"Porque siempre llegas hasta el final. Por eso estás aquí conmigo a las 8 de la mañana. Me he dado cuenta de que eres un héroe. Nosotros podemos estar bebiendo y haciendo el mono porque tú estás al otro lado sujetando la cuerda. Contigo sabemos que nada va a salir mal. Sacarás un as de la manga, harás un número de ilusionismo, y por eso volvemos a meternos en la boca del lobo. Aunque nos apunten con mil armas, porque creemos mucho en ti, como un mantra. Eres nuestra fe. Nuestra fe de que casi todo lo demás falla, nos quedas tú. Por muy mal que se pongas las cosas, aunque nos tengan doblegados, aunque parezca que no hay esperanza y que estemos casi muertos, seguimos creyendo, porque sabemos que siempre nos queda el Profesor".

Hay que seguir adelante y no rendirse

Estas palabras resuenen en la cabeza del Profesor mientras se sube al coche, se planta en la puerta del Banco de España y consigue entrar mientras ya está en marcha el Plan Pulgarcito. Rememorar estas palabras animan al líder de la banda a seguir adelante, a recordarle que siempre hay algo más que hacer antes de rendirse y que tiene una banda en peligro a la que salvar. Si quieres conocer de qué se trata y cómo acaban todas las trabas de temporada, puedes leerlo en este artículo.