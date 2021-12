Los atracadores de 'La Casa de Papel' se han despedido por todo lo alto después de cinco temporadas llenando de enigma y adrenalina los hogares de medio planeta. El 3 de diciembre de 2021, a partir de las nueve de la mañana, se ha emitido el volumen 2 de la parte 5 de esta producción de Netflix. Como era de esperar, millones de fans se han lanzado a verla al instante y se han quedado sin palabras con las últimas aventuras de la banda.

Desde su estreno, los seguidores de la serie se han volcado en ver los episodios finales a modo de maratón, por lo que en menos de 24 horas ya había muchas impresiones sobre este final. Con el paso de las horas se iban multiplicando los mensajes hasta llenar las redes sociales y convertir la ficción de Vancouver Media en trending topic.

El público ha caído rendido a la recta final de la parte 5 de 'La Casa de Papel', como han mostrado los mensajes en redes sociales. Muchos de ellos, en el previo al último episodio, hacían alusión a cómo podía acabar la serie después de toda la "jarana" que se había liado. Sin embargo, cuando llegaba el desenlace, la mayor parte coincidía en que se había resuelto de una manera magistral.

Talented brilliant incredible amazing show stopping spectacular never the same totally unique literally one of the best things I have ever seen on television and gonna need 5-7 business days to recover and stop crying — #LCDP5 @lacasadepapel pic.twitter.com/3DG9K7Tn2P