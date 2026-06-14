Por Diego López |

Coincidiendo con la semana en la que cumpliría 43 años, el programa de La 2 'Historias de nuestro cine' dedicó este viernes un especial a repasar la figura de Verónica Echegui, que nos dejó trágicamente en agosto del año pasado a consecuencia de un cáncer.

Al programa que dirige Elena S. Sánchez acudió la que fue su pareja, el actor Álex García, que junto a Sergio Peris-Mencheta y la coach Paz Moral, apenas pudieron contener las lágrimas mientras recordaban alguno de los trabajos más destacados de la actriz.

El programa era la primera vez que García hablaba delante de una cámara de Echegui, de cómo era ella y de cuál fue su relación. Muy celoso de su intimidad, hasta ahora sólo había publicado un texto de despedida a la actriz, y apenas se dejó ver públicamente durante el último adiós.

"Una explosión de amor"

El especial no sólo fue un repaso a la trayectoria de Echegui, sino también una cronología de la relación de la pareja, indisociables entre sí. Por ejemplo, García desveló que. "Ahí empezó todo, entre Vero y yo aún no había pasado nada hasta entonces, ni siquiera nos habíamos besado". Fue durante una de las escenas de la película cuando se dieron un beso por primera vez.

García desveló algunas anécdotas de su vida junto a Verónica Echegui, como cuando ella estaba grabando 'Katmandú' en Nepal y él se desplazó hasta allí para estar día y medio con ella porque se encontraba mal.

Echegui "era real, era empática, era absolutamente imprevisible. Tenía algo que tienen algunas personas que hacen que te quedes mirándolas", confesaba el actor. "Parecía que tenía una especie de manual de las personas. Sabía perfectamente la grieta de cada persona y es lo que más le interesaba del mundo. Esa era su conexión con el arte".

García también reflexionó sobre la intensidad con la que se preparaba todos sus papeles. "Es una conversación que yo he tenido muchas veces con ella. Hasta dónde es necesaria la obsesión con nuestro trabajo. En películas en las que ella lo había pasado muy mal en el proceso, dejándose parte de su salud en intensidad, horas de sueño, en esta obsesión... luego todo el mundo lo aplaudía. Lo bonito es que en los últimos proyectos lo disfrutaba y descubría que se podía trabajar sin sufrir".

¿Qué se aportó mutuamente una pareja que funcionó tan bien? "Me arraigó el amor y el sentido a la profesión", aseguraba García. "Me mostró un camino meticuloso y visceral de búsqueda de los personajes. Yo le aporté mi ligereza contra su profundidad, funcionaba muy bien".