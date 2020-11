Pablo Iglesias protagoniza un anuncio de alarmas chinas con esta imagen robada

Una empresa china que vende alarmas ha utilizado una imagen de Pablo Iglesias, actual vicepresidente segundo del Gobierno de España, para uno de sus anuncios. En el spot, Iglesias aparece entrando muy sonriente en una vivienda donde hay unos niños sentados a la mesa. Esta ilegalidad, pues para usar la imagen de alguien en un spot publicitario la persona debe dar su aprobación, ha salido a la luz en OkDiario y se ha hecho eco de ella 'El programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana explica que una empresa china que vende alarmas ha utilizado una imagen de Pablo Iglesias sin el consentimiento de su programa

Ana Rosa Quintana ha explicado que esa imagen pertenece a un programa que Iglesias y ella grabaron juntos. En una serie de especiales, la periodista madrileña entrevistó a los principales líderes políticos con motivo de las elecciones de aquel año y con la ayuda de un grupo de niños, que aportaban un punto fresco y original en sus cuestionarios.

"Desde que Iglesias se pone el moño miren lo que pasa, que la realidad supera la ficción", ha bromeado la presentadora para dar paso al vídeo donde se demuestra que la imagen ha sido robada de su programa. Tras ver las imágenes, Ana Rosa ha afirmado entre risas que el vicepresidente parece "todavía más asiático con el moño", porque sus ojos "ya son rasgados" de por sí. Isabel San Sebastián ha dicho, también riendo, que quizá la empresa ha utilizado la imagen de Iglesias para representar a "un okupa entrando en tu casa".

Ana Rosa cede la imagen de Iglesias

Más allá de señalar que le parece "un chascarrillo" lo que ha sucedido, la presentadora de Telecinco ha afirmado que la empresa no ha pedido permiso ni al programa ni a la productora para utilizar la imagen, por lo que se trata de un delito. "Pablo Iglesias puede denunciar la utilización de su imagen", ha advertido. "Y vosotros por la imagen del programa, podríais sacar una pasta", le ha recordado Esther Palomera, una de sus colaboradoras habituales. "Yo se la cedo a los chinos, a mí me da igual. Nosotros hemos descubierto que era nuestro plató pero no se ve nada más", ha sentenciado Ana Rosa.