El encontronazo en directo entre Sonsoles Ónega y Fabiola Martínez: "Te estás equivocando"

Por Joan Centelles Martínez |

Fabiola Martínez conectaba en directo en 'Y ahora, Sonsoles' en la tarde del lunes para hablar del mercadillo solidario de la Fundación Bertín Osborne, de la que es presidenta. Sin embargo, lo que parecía una ventana para promocionar el rastrillo, acabó convirtiéndose en un asalto de preguntas sobre la paternidad de su exmarido.

Sonsoles Ónega y Fabiola Martínez

", empezaba diciendo Sonsoles Ónega al conectar con Martínez. La entrevistada empezaba contando la labor que estaban haciendo en el mercadillo, pero la presentadora y los colaboradores cambiaron rápido de tema. "", preguntaba en un primer momento Ónega. "Es que no me corresponde.", contestaba la entrevistada.

El resto de colaboradores continuó preguntándole por la paternidad de Bertín Osborne, algo que terminó por molestar a Martínez. "Es que mezcláis las cosas. Yo ya no sé cómo hacer para evitar esto (...)", decía la entrevistada. "Oye, Fabiola, perdóname. Yo me estoy sintiendo incómoda, me habían dicho que estabas advertida", la interrumpía Ónega. "Yo no estaba advertida de nada. A mí se me dijo que me iban a acompañar en el mercadillo y que a lo mejor me hacían alguna pregunta de la actualidad", le respondía Martínez. "Mezclar cosas, temas, por llenar... No me parece bien".

El enganchón

"No, no, Fabiola, te estás equivocando. Yo por mi equipo mato, y lo sabes. Si mi equipo dice que te han advertido del tema, yo no tengo ningún interés en preguntarte por nada (...) Lo siento en el alma (...) Yo doy la cara por mi equipo. Hoy, mañana y siempre". Ante esto, la entrevistada se puso seria: "No me enfado, solo dejo las cosas claras. (...) Sonsoles, saca la cara todo lo que tú quieras, pero no me lo habéis dicho". Molesta y disgustada por el enganchón, la presentadora concluía: "No me lo puedo creer".