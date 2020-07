Toñi Moreno habla de su salida de 'MyHyV': "Entré siendo muy antigua, creía que me escandalizaría todo"

El pasado 7 de julio, Mediaset España anunciaba sustanciales cambios en 'Mujeres y hombres y viceversa', pues a partir de su regreso en septiembre estaría presentado por Jesús Vázquez, lo que provocaba que Toñi Moreno quedara fuera. Esta ya mandó su apoyo a su compañero de cadena por Twitter, pero durante su presencia en el plató de 'La casa fuerte' ha querido mostrar su cariño al equipo del programa en el que trabajó durante dos años.

Toñi Moreno valora su paso por 'MyHyV' en 'La casa fuerte'

"He trabajado maravillosamente con un equipo que es maravilloso y desde aquí les quiero dar un beso porque he aprendido mucho", comentaba Moreno. "Yo entré en 'Mujeres y hombres y viceversa' y sentía que mi mente era así de pequeñita y ellos me enseñaron a ser más tolerante", le contaba a Jorge Javier Vázquez, que se interesaba por todo lo que ha aprendido en este tiempo. "Yo entré siendo bastante antigua", aseguraba, afirmando que al principio dudaba sobre qué podía aportar al programa.

El conductor de 'La casa fuerte' se extrañaba por la explicación de la catalana, a lo que esta no dudaba en aclararlo: "Yo soy muy tolerante para los demás y he sido muy antigua para mí". La presentadora comentaba que sus relaciones podían contarse "con los dedos de una mano", por lo que creía que al llegar a 'MyHyV' se iba a "escandalizar de todo". "Me han enseñado que hay que ser muy tolerante, me he acercado a la gente joven y me siento más joven".

Jorge Javier Vázquez, ¿nuevo tronista?

El programa de tronistas y pretendientes ha abierto ya su casting para dar comienzo a las emisiones tras la etapa estival. En alusión a esto, Jorge Javier Vázquez bromeó con que él tenía pendiente ir a 'MyHyV': "¿Tú te cabrearías si yo me fuera con Jesús (Vázquez) a que me apañaran unas citas?". Siguiéndole el juego, Toñi Moreno le replicaba que ella había estado un año y medio esperándolo como tronista. "Ten en cuenta que cuando salió esto yo me acababa de separar y no estaba bonito. Tenía que guardar el luto al menos de cara a la gente".