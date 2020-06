Toñi Moreno vuelve a 'Viva la vida' para sustituir a Emma García en verano

Uno de los movimientos más inesperados de nuestra pequeña pantalla en la pasada temporada fue el cambio de presentadoras entre 'Viva la vida' y 'Mujeres y hombres y viceversa'. De esta forma, Toñi Moreno pasó de conducir el magacín vespertino de Telecinco a hacerse cargo del dating show de Cuatro mientras que Emma García dejó dicho espacio para presentar un reformulado 'Viva la vida' cada sábado y domingo por la tarde en la primera cadena del grupo. Pues bien, si en su día poco podíamos prever este movimiento, menos podíamos imaginar que se iba a realizar un movimiento a la inversa más de un año después.

Toñi Moreno y Emma García

Toñi Moreno regresa a 'Viva la vida', aunque esta vez será solo para hacerse cargo del espacio en verano. Tal y como avanza Yotele, la andaluza regresa al espacio que ella misma vio nacer pero no lo hará como presentadora titular; simplemente cubrirá el hueco de Emma García, que se marchará unas semanas de vacaciones, previsiblemente a partir del próximo mes de julio. Moreno relevará a Sandra Barneda como sustituta veraniega en el espacio de Cuarzo Producciones y es que la catalana no estará en España este verano ya que estará inmersa en las grabaciones de la segunda y tercera edición de 'La isla de las tentaciones', que se emitirá en los próximos meses en los canales de Mediaset España.

Moreno regresará a 'Viva la vida', un espacio que ha cambiado mucho desde que esta lo dejó. El cambio en la dirección del mismo (de Silvia Fonseca a Raúl Prieto) ha hecho que el espacio se haya transformado de forma muy notable, apostando de una forma mucho más firme por el corazón y los realitys de Telecinco y Cuatro. Aunque el magacín sí mantiene sus mesas de sucesos y actualidad, el papel de la crónica rosa ha ganado mucho peso en los contenidos del mismo, algo que se evidencia con el cambio de presentadores, ya que en los últimos meses se han incorporado rostros como Terelu Campos, Carmen Borrego o Alejandra Rubio, entre muchos otros.

¿Volverá 'Mujeres y hombres y viceversa'?

Con esta noticia surge la duda si Mediaset España tiene previsto retomar la producción de 'Mujeres y hombres y viceversa', el dating-show que conducía Moreno en Cuatro. Tal y como apunta Yotele, la crisis del coronavirus COVID-19 ha hecho que desde el grupo de comunicación no haya previsión de retomar el espacio a corto plazo; por ello se ha recolocado a la andaluza en 'Viva la vida' durante los meses de verano. Es algo que sin duda no sorprende ya que en un espacio como es 'MYHYV' es complicado no mantener las distancias de seguridad obligatorias y posiblemente tampoco tendría demasiado sentido darle una nueva vuelta de tuerca y apostar por citas sin besos o acercamientos, algo muy habitual en el espacio de Bulldog TV.