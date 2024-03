El enfado de Terelu Campos al ser grabada mientras rezaba: "Yo no le haría eso a nadie"

Por Beatriz Prieto |

En plena Semana Santa, la prensa del corazón ha abordado la aparente "soledad" de Terelu Campos en fechas tan señaladas para su familia, al ser la primera que afronta tras la muerte de su madre, María Teresa Campos, a lo que se suma también la ausencia de su hermana Carmen Borrego por su participación en 'Supervivientes'. Un asunto que abordaron en 'Espejo público', donde mostraron el enfado de la malagueña al ser grabada por la prensa mientras intentaba rezar.

Terelu reprocha a la prensa que la graben rezando en 'Espejo público'

, en las que confesaba que la Semana Santa estaba siendo "muy dura evidentemente". ", porque yo sabía que ella nunca volvería a ver la Semana Santa. Y de esa manera también he ido cumpliendo, desgraciadamente, a lo largo del último año, momentos muy delicados", compartió Campos.

"Para mí lo más importante es tener la salud para poder estar aquí", añadía la malagueña, a quien a continuación se la veía llorando y suplicando a los periodistas. "Tenéis que entenderlo", animó Campos, dolida. Las siguientes imágenes mostraban a la presentadora en un palco, mirando disgustada a la prensa: "¡De verdad! He venido a rezar. Ni siquiera me dejáis rezar... Yo es que no le haría eso a nadie". "Sí, grábalo, cariño. Grábalo", animó la colaboradora, con ironía, visiblemente molesta.

"Creo que lleva razón"

"Yo tengo mi opinión al respecto y creo que lleva razón. Se ha dejado fotografiar, ha dado las declaraciones. Es un momento, dentro de una iglesia, de recogimiento, que está rezando", defendió Gema López en 'Espejo público', donde cuestionó si "aportaba mucho el plano o no". Mientras, Laura Fa confesó que "con Terelu es muy difícil" el hecho de "poner el límite, porque nunca lo pone". "Terelu es una persona que vive exclusivamente de sus sentimientos, de su vida... No vive de su profesión desde hace muchísimo tiempo", argumentó la catalana, quien añadió que "la entiendo", pero criticó la reacción de Campos.