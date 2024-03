Terelu Campos, ingresada de urgencia por un problema respiratorio

Por Redacción |

La familia Campos vuelve a estar de actualidad por el fichaje de Carmen Borrego en 'Supervivientes 2024', donde en tan solo unos días se ha convertido en una de las concursantes estrella del reality show. Sin embargo, sus primeros pasos en Honduras alejada de los suyos han coincidido con un momento complicado para la familia, que está preocupada por la otra hija de María Teresa Campos.

Terelu Campos

Terelu Campos está atravesando por un bache de salud, y es que. Según revela Informalia, su hospitalización se produjo. Sin embargo, la noticia no ha trascendido hasta dos días después, cuando los medios se han hecho eco de ella. La malagueña se encuentra en el hospital de confianza de su familia, donde asistieron a su madre hasta su fallecimiento y donde ella se trató el cáncer.

Queda por saber si la organización de 'Supervivientes' decidirá informar a Carmen Borrego de la enfermedad respiratoria que padece su hermana. No obstante, estando esta controlada, lo más lógico es que la familia prefiera no advertirla para no condicionar su concurso. Es más, la propia Alejandra Rubio apareció el domingo por la noche en 'Supervivientes: Conexión Honduras', donde no hizo ninguna alusión a la enfermedad que ha llevado a su madre al hospital.

Pendiente del concurso de Carmen Borrego

Aunque Terelu Campos ha iniciado una etapa profesional en Televisión Española como colaboradora de 'Mañaneros' y concursante de 'Bake Off: Famosos al horno', la andaluza no se pierde el paso de su hermana por 'Supervivientes'. En la noche de estreno, compartió un vídeo en el que comentaba el salto de Borrego del helicóptero mientras lo veía por la tele, lo que se convirtió en una de las grandes atracciones del programa el pasado 7 de marzo.