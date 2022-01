La noche del 16 de enero de 2022, los espectadores de 'Secret Story 2: La casa de los secretos' vieron cómo se completaba el plantel de concursantes con la entrada de Álvaro, el interventor que se escondía debajo de la máscara de un búho. Antes de su llegada a la casa, la organización del programa otorgó al de 27 años un huevo de color rosa que debería proteger a toda costa ya que, quien tenga ese huevo el día de las nominaciones, resulta inmune.

Minutos después de pisar la casa de los secretos, Álvaro y Kenny Álvarez se enzarzaron en una disputa por un malentendido en el que el cubano acabó llamándole "nazi". La pelea se fue degenerando en cuanto el nuevo concursante decidió contestar y defenderse de una forma muy contundente, tildando de "buitres" a sus compañeros, algo que chirrió al resto de la casa, quienes también se pusieron a la defensiva desde un primer momento. Una vez terminada la gala presentada por Toñi Moreno, varios concursantes como Héctor Cruz, Carmen Nadales y Kenny hablaron con Álvaro y le dijeron, de forma repetida, que lo que estaba haciendo con el huevo les parecía egoísta, a lo que Álvaro volvía a defender su postura y su estrategia.

Durante esa conversación, Héctor decidió que era buena idea robarle a Álvaro el huevo de la discordia, insultándole y llamándole "gilipollas" y "subnormal" al hacerlo, asegurando también que había cogido el huevo del suelo cuando, tal y como se ve en las imágenes, es totalmente mentira, ya que lo agarró a la fuerza. Álvaro señalaba que estaba quedando "retratado" al hacer eso y le recriminaba también que le hubiese arrebatado el huevo con fuerza, algo que no está permitido hacer. Minutos después de lo ocurrido y de la euforia de Héctor y de la mayoría de la casa, la organización de 'Secret Story' llamó a ambos al cubo y se le devolvió el huevo a Álvaro.

"Te lo ha dicho a buenas, no te ha dado el sermón, a mí también me aconseja", decía posteriormente Carmen delante de todos, intentando ocultar los insultos de Héctor hacia Álvaro. "De lo único que me arrepiento es de haber hecho llorar a Marta. Se pone a dar lecciones de moral para luego decirme que no me quiere dar un plato de comida, pues no me lo des", explicaba el interventor más tarde en una conversación a solas con Alatzne Mateos, quien se mostraba más comprensiva con el nuevo. "Entramos muy nerviosos, la broma ha salido rara...", respondía ella.

Carmen, muy hiriente con Álvaro

De forma paralela a lo ocurrido entre Héctor y Álvaro, otra de las concursantes de 'Secret Story' se ensañaba con Álvaro de una manera bastante más hiriente, llamándole Mr. Bean. "Tienes cara de Mr. Bean y te lo digo a buenas, no a malas. En el sentido de que eres muy alegre, demasiado", decía Nadales, riéndose de forma descarada, algo que no sentó nada bien a Álvaro.

Se acaba de liar otra vez, ahora por las perchas #Secret16E #Secret17E pic.twitter.com/G9esfCRYbi — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 17, 2022

"Tú no eres Claudia Schiffer. ¿Tú te crees que me voy a tomar a risa que me digas que tengo cara de Mr. Bean?", decía, enfadado. "¿Por qué traes este papelón nada más entrar?", le preguntaba la apasionada de las matemáticas. "Te estás riendo en mi puta cara", sentenciaba el interventor, cansado de intentar hablar con ella. No obstante, el mal rollo entre ellos siguió más tarde cuando Álvaro, sin pedir permiso a todos, tan solo a Rafa Martínez que también estaba en el vestidor, empezó a coger perchas sobrantes de los armarios del resto.

En cuanto Carmen vio lo que estaba haciendo, le vaciló y se quedó con tres perchas. "Gracias, es que yo estoy sin perchas, sabes. Gracias, de verdad", decía ella. "Ahí se ve la maldad", respondía Álvaro, alegando que él no tenía ni una balda ni un armario todavía. Sin duda, una ristra de conflictos que han durado hasta las 6:30 de la mañana y donde incluso Adrián Tello y Colchero han perdido los nervios con el nuevo durante una especie de interrogatorio a Álvaro. ¿Cómo van a afectar todas estas discusiones a la dinámica de la casa?