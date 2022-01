El jueves 13 de enero, se produjo el debut de la segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos' que, al contrario que la primera, ya había anunciado que todos los secretos de sus concursantes serían desvelados al mismo tiempo, tanto a ojos de los anónimos como a ojos del público. Esta novedad se produjo en la recta final cuando, después de presentar a los dieciséis concursantes, Carlos Sobera fue el encargado de comunicar los dieciséis secretos por descubrir y que deberían proteger a lo largo del reality para poder alcanzar los 50.000 euros extra del concurso.

Los dieciséis secretos que ocultan los concursantes de 'Secret Story'

El presentador reunió a los diecisiete nuevos habitantes de la casa los secretos en una misma estancia, junto a las famosas esferas que circularon entre los concursantes de la primera edición, para ir desvelando uno a uno los dieciséis secretos que los acompañaban en su aventura. "Recurrí a las colas del hambre para sobrevivir", desveló en primer lugar el presentador, quien despertó alguna que otra risa al compartir el secreto de "soy virgen". "¿En serio?", se oía a algún que otro concursante, con evidente incredulidad, mientras se observaban los unos a los otros. "Tengo una hermana que no conozco", leyó Sobera, a continuación, mientras que "cuando me aburro en el sexo, me duermo", también despertó alguna que otra carcajada entre los presentes.

"Seguro que con música de Bertín Osborne", bromeó el presentador, en referencia a la manía que Rafa, uno de los concursantes, tenía al artista y presentador. "Intoxiqué a mi barrio con croquetas de cemento", desveló el vasco, tan perplejo como los concursantes. "¿Cómo se pueden hacer croquetas de cemento, por dios?", soltaba Sobera, quien bromeó con el hecho de que, si alguien se ofrecía el primero a ser cocinero en la casa, "por dios, no le dejéis". El presentador compartió entonces el secreto "le fui infiel a mi pareja con más de cien personas", consciente de lo mucho que los concursantes se estaban observando mutuamente en busca de pistas, tras lo cual sorprendió con "he abierto un cadáver" y "me enganché a comer estropajos". "Estafé a mis amistades con marcas de lujo", prosiguió Sobera, momento en el que algunos concursantes comenzaron a fijarse en la ropa de sus compañeros.

Cambios en las reglas de juego

El presentador también desveló también "fui catequista, casi tomo los hábitos", al igual que "me sedujo una amistad de mi madre" y "mi madre ha querido al dinero más que a mí". "Tuve un lío con un actor/actriz veinte años mayor que yo", añadía Sobera, tras lo cual bromeó con el hecho de que "a mí no me miréis, tengo más de veinte años que vosotros". Una lista que pareció despertar cierta inquietud en su recta final, puesto que los concursantes ya se mostraban más callados cuando el vasco desveló los tres últimos: "fui una persona obesa que no salía de casa", "mi jefe/jefa rompió su matrimonio por mí" y "engañé a mis padres para vivir un amor". "Os explicaremos cómo va el juego de los secretos, porque hay cambios en las reglas, pero todo a su debido tiempo", remató entonces Sobera. Una afirmación que llegaba después de que los encargados del formato decidieran que, aquellos cuyo secreto era expuesto en el juego, ya no podrían tratar de destapar a sus compañeros, como tampoco optarían a los 50.000 euros extra, tal y como sucedía en la primera edición.