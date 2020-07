Carlota Corredera revela cuál fue la entrevista más cara de 'Sábado Deluxe' cuando era directora

Durante la entrega del lunes 27 de julio de 'Sálvame', Carlota Corredera recordó durante unos instantes su paso como directora del formato, concretamente de 'Sábado deluxe'. Con Belén Esteban en el plató, la presentadora desveló que el record de audiencia del programa lo otorgó uno de los belenazos, cuando la colaboradora regresó tras su operación para las Campanadas. "Ese fue el 'Deluxe' más visto de la historia", recordaba Corredera. Además, añadió que "de los cinco 'Deluxe' más vistos, a lo mejor cuatro son de Belén".

Romina Power, en 'Sábado deluxe'

Los colaboradores quisieron saber más detalles de cifras y de invitados, por lo que Esteban preguntó: "¿El personaje que más difícil te ha puesto una negociación, al final vino al 'Deluxe'?". Tras una pausa en la que la presentadora se quedó pensativa, respondió: "La entrevista que fue más, más, más complicada y la mejor pagada, en mi época, fue la entrevista a Romina Power. Y Albano dijo que solo se sentaría la semana siguiente a contestar a su mujer, por la misma cantidad".

Lydia Lozano intervino para preguntar si "compensó la pasta con la audiencia", a lo que Corredera no dudó en responder que afirmativamente: "Creo que Romina hizo entorno al 23% y luego hizo un poquito menos Albano". Sin embargo, recuerda muy duras las negociaciones. "Las peticiones de Romina fueron muy complicadas. Tuvimos que negociar hasta el último momento, porque ella solo quería estar con Jorge Javier Vázquez pero nosotros no queríamos prescindir de los colaboradores. Hubo varias mesas: estaba Romina, hablaba, salía y hablaban otros colaboradores", recuerda la presentadora.

Buscando otro hotel de madrugada

Corredera siguió explicando que "no vetó ninguna pregunta ni a ningún colaborador", pero sí que fue muy exigente en otros aspectos. Al acabar la entrevista, "llegó a un hotel 5 estrellas en Madrid y cuando llegó y vio que los suelos no eran naturales, dijo que ahí no dormía y de madrugada hubo que encontrarle otro hotel que tuviese el suelo de mármol. Dio mucha guerra, pero es verdad que dio una buena entrevista en la que respondió todo", confiesa Carlota Corredera.