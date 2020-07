Mila Ximénez visita 'Sábado Deluxe' para hablar de su lucha contra el cáncer de pulmón

Mila Ximénez reaparecerá el sábado 25 de julio en 'Sábado deluxe' para hablar de su lucha contra el cáncer de pulmón. La colaboradora de 'Sálvame' anunció que padecía un tumor el pasado 16 de junio y, 40 días después, vuelve a Telecinco para actualizar su estado de salud en prime time.

Mila Ximénez

Sus compañeros de programa en Telecinco celebraron la noticia, esperando ver a una Mila Ximénez fuerte y animada. "Voy a estar enganchado a la entrevista porque quiero ver cómo está mi amiga y cómo se está enfrentando a esta dura situación que te pone la vida. Te voy a estar viendo y voy a estar a tu lado", reafirmó Kiko Hernández el pasado jueves.

Anuncio en directo

Mila anunció que padecía cáncer de pulmón el pasado 16 de junio en directo en 'Sálvame', zanjando así todo tipo de especulaciones. La colaboradora confesó que había sido diagnosticada el 8 de junio, tras lo que inició el tratamiento radioterapia y quimioterapia. "Me dicen que vamos a conseguirlo y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta", sentenció en su día.

"Yo a mi médico le dije '¿me voy a morir?' y me dijo 'de esto no lo creo'. A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada pero lo vamos a conseguir", recalcó la colaboradora de Telecinco, a quien un dolor de espalda puso en alerta. Al principio pensaba que era un pinzamiento, pero una resonancia acabó diagnosticando el tumor.