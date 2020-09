La desgarradora entrevista de Paz Padilla en 'Deluxe': "Aparecí en la vida de Antonio para ayudarle a morir"

Este 5 de septiembre, Paz Padilla concedió en 'Sábado deluxe' la que posiblemente ha sido la entrevista más dura de toda su vida. La presentadora reapareció tras el fallecimiento de su marido Antonio Vidal meses atrás y lo hizo para narrar todo lo que ha vivido en los últimos meses junto al que califica como el "amor de su vida" y para dejar claro que "el fallecimiento de mi marido no me ha quitado las ganas de vivir" y que tras su final, "lo único que me ha dejado es amor". "Lo único que perdura es el amor", siguió diciendo, para después confesar que veo sus fotos y me sale todo el amor que yo le tenía (...) lo sigo amando con locura (...) no ha muerto mi marido, ha muerto mi alma gemela, el gran amor de mi vida". Esta además se mostró convencida que "he aparecido en su vida para ayudarle a morir y amarle con todas mis ganas".

Paz Padilla: "Murió en mis brazos"

Padilla explicó cómo fueron los últimos días de Vidal, del que no se separó hasta el último minuto. "Un día me dijo que de un ojo yo no veía, y yo por dentro pensaba: '¡se está quedando ciego!', pero a él le decía que para que quería verme con lo fea que era", explicó visiblemente emocionada, para desvelar después que le estuvieron poniendo morfina hasta sus últimos días, ya que ella y los suyos, "queríamos que muriese en casa y no en el hospital". Y así lo hizo, después de seis días en los que tenía la habitación repleta de música y flores, este falleció allí, con Paz acostada en la cama junto a él. "Poco a poco se fue yendo, le dije que cuando me tocase viniese a por mí. Mi amor murió en mis brazos", explicó.

Paz Padilla: "Nos lo dijeron sin anestesia"

La cómica contó también cómo recibió la noticia del cáncer de su marido, que finalmente se lo terminó llevando. "Sucedió un día antes de la graduación de mi hija (...) fuimos al hospital y nos dijeron a mí y a mi manager que tenía un tumor, que era grave y probablemente le quedaba muy poco tiempo de vida (...) sin anestesia ni delicadeza", contó Padilla, para después confesar que minutos después entró al baño, se lo contó a su hermana Ana y se derrumbó como nunca. "Lloré como si me hubieran dicho que hubiera muerto en un accidente de tráfico. Lloré, grité y no paré de llorar, toda la noche", añadió.

Una noticia que comunicó a su familia, pero nunca a la mayoría de sus compañeros. "Quería protegerle a él, a su hija y a su madre. Yo entiendo que tengo una vida expuesta pero tenía que protegerle", explicó Padilla, agradeciendo además a todos sus compañeros y jefes el cariño que le han dado y el apoyo. "Los jefes, me han hecho sentir arropada y tranquila. Estoy en deuda con ellos y por eso me quería sentar aquí (...) nunca pensé que pudiera recibir tanto amor", dijo sobre ello, explicando después como durante este proceso ella ha trabajado en 'Got Talent España', 'La que se avecina' y 'Sálvame' intentando disimular su dolor para que nadie se diese cuenta de lo que sucedía.