Aliyah Royale y Hal Cumpston: "Estaríamos en 'TWD: World Beyond' todas las temporadas que quisiesen"

Los fans de 'The Walking Dead' ya han podido conectar con 'World Beyond', el segundo spin-off de la franquicia que AMC España estrenó el 5 de octubre. Esta nueva ficción plantea cómo cuatro adolescentes que se han criado en pleno apocalipsis zombie se enfrentarían a ese mundo que para ellos no es ni vieja ni nueva normalidad, sino la única normalidad que existe.

Iris (Aliyah Royale) es la gran protagonista y líder del grupo, una versión joven y femenina del personaje de Rick Grimes. Acompañada por su hermana Hope (Alexa Mansour) y sus nuevos amigos Silas (Hal Cumpston) y Elton (Nicolas Cantu), no duda en abandonar su comunidad cuando la Civil Republic Military irrumpe y tambalea todo lo que creían hasta ese momento. FormulaTV ha entrevistado a los jóvenes actores que dan vida a Iris y Silas para conocer de primera mano cómo es sumergirse en el universo de caminantes y reflexionar, de paso, con las conexiones entre el mundo de la ficción y la realidad de la pandemia que azota nuestro presente.

Los cuatro protagonistas jóvenes de 'The Walking Dead: World Beyond'

¿Erais fans de 'The Walking Dead' antes de fichar por 'World Beyond'?

Aliyah Royale: Crecí rodeada del universo 'The Walking Dead' porque mis dos hermanos estaban muy metidos en la serie, cada Navidad les regalaban todo tipo de merchandising, hasta el calendario. Personalmente siempre me ha dado miedo todo lo relacionado con los caminantes, que en nuestra serie son los "empties", me asustan mucho. Cuando me ofrecieron el casting me pareció increíble que fuese el personaje de una chica joven tomando sus propias decisiones sin que nadie le diga cómo debe sentirse o qué debe pensar o hacer. Lo decide todo con su hermana, cuando Iris y Hope sospechan que hay más que el mundo que les han contado eligen averiguarlo por si mismas.

Hal Cumpston: Nunca había visto 'The Walking Dead' aunque obviamente la conocía, es imposible no hacerlo salvo que vivas debajo de una piedra. Es posiblemente una de las ficciones más importantes del siglo XXI. Empecé a verla cuando me hice el casting, que fue mi primero en Estados Unidos y me pareció divertido que fuese para una serie tan puramente estadounidense. Según me hacía maratones me parecía imposible que me fuesen a coger. Cuando me eligieron se lo conté a todo el mundo y fui consciente de que todos mis amigos la ven y es una serie de masas.

¿Qué creéis que aporta 'World Beyond' al universo de 'TWD'?

A.R.: Sin duda es una narrativa nueva. Todas las perspectivas que habíamos visto en 'TWD' o 'Fear The Walking Dead' son de adultos que se han resignado a este mundo que les ha tocado, mientras que en 'World Beyond' son adolescentes que conservan esa curiosidad por todo lo que los demás han denominado "el final del mundo". Ellos creen en la vida hasta incluso después de la muerte. Ver cómo van entendiendo todo y cómo se van entendiendo a si mismos en su viaje es muy divertido. Entre ellos van a pasar muchas cosas.

Estoy de acuerdo. Como ocurre siempre en un universo de este tipo, los jóvenes traen una historia distinta a un mismo contexto. Hay un equipo genial detrás, personas de la serie original, gente que es top en el mundo televisivo y guionistas nuevos. Cuando juntas a gente tan talentosa con un elenco increíble sale algo fantástico.

Vuestros personajes están en una situación muy extrema, el mundo se está acabando y ellos buscan un mundo nuevo que no saben si existe. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de empatizar con ellos?

A.R.: Creo que Iris tiene la gran presión de no decepcionar a nadie. Quería reflejarlo sin resultar excesiva porque por otro lado es una chica tranquila, calmada, con un punto estratega. Pero necesita que todo el mundo esté a salvo durante todo el viaje porque la idea de abandonar la comunidad es suya y se siente responsable de las vidas de sus compañeros.

H.C.: Silas es una persona muy diferente a mí, él es muy tímido y solitario, así que a veces era un poco complicado pasar de las bromas del set a comportarme de forma totalmente contraria en la cámara. Otra cosa era el acento, no podía tener mi acento australiano y tenía que hablar como un estadounidense.

Hope (Alexa Mansour) y Iris (Aliyah Royale), las hermanas protagonistas de 'TWD: World Beyond'

La serie se grabó hace meses en un contexto muy distinto, pero tiene algo en común con los jóvenes que están creciendo en el mundo actual marcado por la pandemia.

A.R.: Está claro que la serie tiene una relevancia muy actual, es interesante tener una perspectiva joven sobre cómo es la vida en medio del caos. Iris, Hope, Elton y Silas tienen deseo de aprender y vivir por muy caóticas y horribles que sean las circunstancias.

H.C.: Me pregunto si a esta serie le va a ayudar ese retrato a un mundo postapocalíptico que puede conectar con lo que está ocurriendo. Supongo que sí, pero no sé. Quizás porque vivo en Australia y aquí no ha afectado tanto la pandemia, pero a veces veo la tele y me siento saturado con las noticias. Espero que no repercuta en 'World Beyond'. También puede ser que los adolescentes confinados conecten con estos personajes que quieren ver mundo y les ayuden a distraerse.

H.C.: Lo más divertido fue trabajar con Aliyah (risas). Yo venía de una producción independiente realizada por mí, que es lo más difícil que he hecho nunca, así que al compararlo no puedes quejarte. Hay momentos peores, cuando estás cansado, cuando tienes que levantarte a las 5 de la mañana para grabar a mediodía, cuando no hay tiempo y tienes solo una toma... pero lo positivo supera a lo negativo. Podemos quejarnos de cosas pero es una serie que nos va a cambiar la vida, tenemos la mejor plataforma que podíamos tener. A veces me siento mal cuando veo a mis amigos trabajando y yo solo por ser actor gano más y viajo por el mundo.

A.R.: Para mí, además de la oportunidad que supone la serie, lo mejor fue toda la parte de acción. Evidentemente no empezamos siendo tan ágiles como en 'TWD' o 'FTWD', que llevan mucho más tiempo. Vamos poco a poco pero al final las escenas de peleas van a ser increíbles. A veces somos dos, cuatro, seis... fue muy divertido grabarlas, nunca había tenido un papel tan exigente físicamente. Y la primera vez que me dieron el arma, ¡uf! Me sentía genial, como una guerrera.

¿Qué podéis contarnos de Elizabeth, el personaje interpretado por Julia Ormond?

A.R.: Elizabeth es una bestia. Desde el principio levanta sospechas y parece que tiene un lado oscuro, aunque Iris siempre concede el beneficio de la duda, especialmente porque Elizabeth conoce a su padre. Iris confía hasta que le des un motivo para no hacerlo, pero con la ayuda de Hope ve qué está pasando realmente con Elizabeth y toda la Civil Republic Military (CRM) y se dan cuenta de que ha llegado el momento de pelear. Es muy divertido ver esa especie de caza del ratón y el gato durante toda la temporada.

Silas (Hal Cumpston) con Hope (Alexa Mansour) en 'World Beyond'

¿Creéis que vuestros personajes pueden convertirse en un referente para los jóvenes?

A.R.: Creo que el simple hecho de ver una serie liderada por dos mujeres jóvenes tiene mucha fuerza. Encima las dos somos racializadas. Todo el equipo creativo nos ha ayudado a ir más allá de la historia de estos adolescentes, cada uno esconde un drama, han pasado por mucho y esto no siempre es algo que puedas mostrar con un personaje joven. Existe una especie de estigma por el cual parece que hay ciertas cosas que no entiendes hasta que eres mayor. Es muy especial ver a Iris, Hope, Silas y Elton en este viaje en el que afloran todos esos traumas que estaban dormitando cuando vivían en su comunidad. Creo que va a ayudar a los jóvenes a hablar de sus problemas y superarlos.

H.C.: Sí, sin duda hay mucho drama, creo que reflejamos cada una de las cosas que le podrían ocurrir a un adolescente (risas).

H.C.: Sí, claro, haría lo que me pidiesen, no vas a rechazar una serie de 'TWD', eso está claro. Ya veremos qué pasa, no sé hasta dónde puedo hablar... Si alguien me llamase para decirme que haga cuatro temporadas, estaría encantado.

A.R.: Sí, claro, ya sea haciendo dos temporadas, cinco, diez como la serie original... es un placer dar vida a estos personajes, sea el tiempo que sea. Ya nos está aportando mucho, no solo en nuestras carreras sino a nosotros como personas. Es una pasada de serie, claro que quiero ser Iris todo lo que pueda.

¿Con qué personaje de la serie original de 'TWD' os gustaría sobrevivir?

A.R.: Siempre digo Negan y Alexa dice siempre Daryl. Si pudiésemos formar un equipo sería genial. Pero también me encanta Michonne, la amo.

H.C.: No sé, voy a ser aburrido y a decir Rick Grimes, creo que se llevaría bien con mi personaje.