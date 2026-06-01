El equipo de 'Heartstopper' llora la muerte de un querido miembro del elenco

Serie relacionada
Heartstopper
2022 - Act
Reino Unido 3 temporadas 24 capítulos
DramaRomanceLGTB
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La muerte de un animal puede suponer, para muchas personas, un sentimiento de tristeza igual o superior al de ciertos seres humanos. Es por ello que el equipo de la serie 'Heartstopper' de Netflix está hoy de luto al conocer la muerte de Echo, el border collie que interpretaba a Nellie Nelson en la serie.
Nellie era una habitual en varias de las escenas en las que Nick y Charlie aparecían juntos. Ha sido la propia cuenta de Netflix en Reino Unido la que ha anunciado la triste noticia, recordando alguna de las mejores fotos con Kit Connor y Joe Locke. "Querido Echo, eras absolutamente perfecto", reza el mensaje que acompaña a las imágenes.
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Grabar 'Heartstopper' fue todo un honor para Echo. Su dueña ha desvelado que la serie le ponía su propia habitación de hotel en los viajes y que un veterinario vigilaba constantemente que no se estresara en los rodajes.
Los fans de 'Heartstopper' piden un recuerdo para Echo en la película
La muerte de Echo se conoce cuando faltan menos de dos meses para el estreno de la película que pondrá fin a la historia entre Nick y Charlie. Bautizada como 'Hearstopper Forever', la serie ya se ha rodado y podrá verse en la plataforma a partir del próximo 17 de julio.
En ella, veremos cómo la pareja de enamorados tiene que hacer frente al mayor obstáculo en la historia de su relación: la larga distancia. Nick comienza la universidad alejado de Charlie, que continúa un año más en el instituto.
Las redes sociales se han llenado de mensajes que piden a Netflix un recuerdo en los créditos de la película para Echo, aunque en principio no ha participado en su rodaje.