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Audiencias La gran final de 'La Voz Kids' lidera con un 15,4% y 'Malas lenguas noche' anota récord con los incendios

AUDIENCIAS SÁBADO 25 DE JULIO

La gran final de 'La Voz Kids' lidera con un 15,4% y 'Malas lenguas noche' anota récord con los incendios

El espacio de La 2 logra un 7,2% y se mantiene como cuarta opción de la noche. Antena 3 lidera el día con un 11,3%.

La gran final de 'La Voz Kids' lidera con un 15,4% y 'Malas lenguas noche' anota récord con los incendios
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Domingo 26 Julio 2026 13:26 (hace 1 hora)

Audiencias Sábado 25 de Julio de 2026

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    11,3%

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Prime time

La 1

Informe semanal851.000 10,9%

Plan de cine 697.000 8,6%

Plan de cine 2 321.000 5,9%

La 2

Cifras y letras117.000 1,6%

Malas lenguas noche463.000 7,2%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar736.000 9,2%

La voz kids: final1.033.000 15,4%

Cuatro

First Dates351.000 4,5%

El blockbuster 482.000 6,4%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir: exprés519.000 6,5%

Hay una cosa que te quiero decir556.000 9,0%

laSexta

Sábado clave287.000 3,7%

laSexta explica349.000 5,3%

Entrevista 562.000 6,9%

Late night

La 1

Cine 95.000 3,7%

La 2

La noche temática 87.000 4,0%

Miénteme84.000 4,0%

Antena 3

La voz kids: grandes momentos242.000 8,8%

Cuatro

Cine Cuatro 221.000 5,5%

Sportium game show25.000 1,2%

Telecinco

Gran Madrid Show95.000 4,5%

laSexta

Equipo de investigación 112.000 4,8%

Sobremesa y tarde

La 1

Tour de Francia 1.384.000 16,3%

Sesión de tarde 580.000 7,7%

Especial informativo 503.000 7,3%

La 2

Saber y ganar: fin de semana397.000 4,7%

Grandes documentales320.000 4,2%

Fauna salvaje 319.000 3,9%

Australia indómita342.000 4,5%

Lugares extraordinarios del mundo 283.000 3,9%

Esto es España 359.000 5,1%

Días de cine153.000 2,2%

Cómo nos reímos 117.000 1,7%

Antena 3

Multicine 884.000 10,9%

Multicine 2 679.000 9,4%

Multicine 3 495.000 7,3%

Cuatro

Home cinema 617.000 7,5%

Home cinema 2 551.000 7,7%

Telecinco

El show de Paz641.000 8,0%

Fiesta744.000 10,7%

laSexta

Cine 419.000 5,1%

Cine 2 371.000 5,2%

Mañana

La 1

Fin de semana 24h353.000 18,5%

D Corazón688.000 11,8%

La 2

Zoom tendencias19.000 3,4%

Los conciertos de la 2 16.000 1,6%

En lengua de signos10.000 0,6%

Agrosfera75.000 3,6%

El día del Señor54.000 2,2%

Santa misa54.000 2,2%

¡Qué animal! 27.000 1,0%

Jardines con historia 63.000 2,1%

Jardines con historia 142.000 4,2%

Página 2 83.000 2,1%

Tendido cero111.000 2,0%

Mi familia en la mochila. Ruta España 95.000 1,3%

Saber y ganar: fin de semana138.000 1,6%

Antena 3

Pelopicopata12.000 2,1%

Los más...141.000 6,3%

Lo mejor de cada casa64.000 4,6%

Los más TV183.000 6,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 317.000 8,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 628.000 13,1%

La ruleta de la suerte1.171.000 16,7%

Cuatro

Love shopping TV8.000 1,7%

¡Toma salami! 12.000 2,1%

¡Toma salami! 21.000 2,9%

¡Toma salami! 34.000 3,5%

Volando voy 97.000 6,2%

Volando voy 138.000 6,0%

Viajeros Cuatro 261.000 8,8%

Viajeros Cuatro 380.000 9,0%

Telecinco

Miramimusica1.000 0,3%

Minutos musicales8.000 1,1%

Enforma3.000 0,4%

Love shopping TV5.000 0,5%

Got Talent España121.000 6,0%

Más que coches125.000 4,4%

El precio justo219.000 5,6%

El precio justo421.000 6,2%

laSexta

Equipo de investigación 34.000 4,0%

Equipo de investigación 65.000 4,3%

Equipo de investigación 78.000 3,6%

Informativos

La sobremesa del sábado 25 de julio deja un panorama de remontadas generalizadas, con los incendios como telón de fondo informativo. El gran movimiento lo protagoniza La 1: su 'Telediario fin de semana 1' sube +1,6 puntos respecto al mismo sábado de hace siete días, hasta el 16,1%, aunque sigue sin alcanzar al líder. 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' se mantiene en lo alto pero cede -1,3 puntos frente al 20,0% de la semana pasada, cerrando en un 18,7% que le basta para conservar el primer puesto. 'Noticias Cuatro 1' también mejora, sumando +1,1 puntos hasta el 8,9%, mientras 'laSexta noticias 14h' avanza +0,9 puntos hasta el 8,6%.

En la noche, el cambio más llamativo es el de 'Informativos Telecinco 21:00', que da un salto de +1,9 puntos respecto al 8,5% de hace una semana para instalarse en el 10,4%, su mejor dato reciente en esa franja. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' retrocede -0,7 puntos hasta el 12,5% pero mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'laSexta noticias 20h' mejora +0,4 puntos hasta el 6,3%, mientras el 'Telediario fin de semana 2' acusa una caída de -2,1 puntos respecto al 14,2% de la semana anterior, quedándose en un discreto 12,1%.

La 1

Teled. fin semana 11.391.000 16,1%

Teled. fin semana 2895.000 12,1%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.621.000 18,7%

Antena 3 noticias 2 fin de semana937.000 12,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1601.000 8,9%

El desmarque Cuatro 1401.000 4,6%

Noticias Cuatro 2493.000 7,3%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00677.000 7,8%

Informativos Telecinco 21:00774.000 10,4%

laSexta

laSexta noticias: especial 215.000 6,3%

laSexta noticias 14h588.000 8,6%

La Sexta deportes 1310.000 3,6%

laSexta noticias 20h424.000 6,3%

La Sexta deportes 2254.000 3,5%

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