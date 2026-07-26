Por Redacción |

Prime time

La 1

Informe semanal851.000 10,9% Plan de cine Larry Crowne, nunca es tarde 697.000 8,6% Plan de cine 2 El nuevo exótico Hotel Marigold 321.000 5,9%

La 2

Cifras y letras117.000 1,6% Malas lenguas noche463.000 7,2%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar736.000 9,2% La voz kids: final1.033.000 15,4%

Cuatro

First Dates351.000 4,5% El blockbuster El pacto (Guy Ritchie) 482.000 6,4%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir: exprés519.000 6,5% Hay una cosa que te quiero decir556.000 9,0%

laSexta

Sábado clave287.000 3,7% laSexta explica349.000 5,3% Entrevista Fernando Grande-Marlaska 562.000 6,9%

Late night

La 1

Cine Carola de día, Carola de noche 95.000 3,7%

La 2

La noche temática La fiebre de las criptomonedas 87.000 4,0% Miénteme84.000 4,0%

Antena 3

La voz kids: grandes momentos242.000 8,8%

Cuatro

Cine Cuatro El mexicano (Once upon a time in Mexico) 221.000 5,5% Sportium game show25.000 1,2%

Telecinco

Gran Madrid Show95.000 4,5%

laSexta

Equipo de investigación Operación viuda negra 112.000 4,8%

Sobremesa y tarde

La 1

Tour de Francia Le Bourg dOisans-Alpe dHuez 1.384.000 16,3% Sesión de tarde Náufrago 580.000 7,7% Especial informativo Frente a las llamas 503.000 7,3%

La 2

Saber y ganar: fin de semana397.000 4,7% Grandes documentales320.000 4,2% Fauna salvaje Animales imbatibles 319.000 3,9% Australia indómita342.000 4,5% Lugares extraordinarios del mundo Madagascar 283.000 3,9% Esto es España Navarra 359.000 5,1% Días de cine153.000 2,2% Cómo nos reímos No te rías que es peor 117.000 1,7%

Antena 3

Multicine Una asesina en mi boda 884.000 10,9% Multicine 2 Justicia sin razón 679.000 9,4% Multicine 3 La fortaleza de una madre 495.000 7,3%

Cuatro

Home cinema La última llamada 617.000 7,5% Home cinema 2 Kate & Leopold 551.000 7,7%

Telecinco

El show de Paz641.000 8,0% Fiesta744.000 10,7%

laSexta

Cine El Santo 419.000 5,1% Cine 2 El arma del engaño 371.000 5,2%

Mañana

La 1

Fin de semana 24h353.000 18,5% D Corazón688.000 11,8%

La 2

Zoom tendencias19.000 3,4% Los conciertos de la 2 Orquesta Sinfónica RTVE 16.000 1,6% En lengua de signos10.000 0,6% Agrosfera75.000 3,6% El día del Señor54.000 2,2% Santa misa54.000 2,2% ¡Qué animal! Voladores 27.000 1,0% Jardines con historia Monasterio de El Escorial 63.000 2,1% Jardines con historia Medina Azahara, Alcázar de los Cristianos 142.000 4,2% Página 2 Antonio Orozco 83.000 2,1% Tendido cero111.000 2,0% Mi familia en la mochila. Ruta España Aragón 95.000 1,3% Saber y ganar: fin de semana138.000 1,6%

Antena 3

Pelopicopata12.000 2,1% Los más...141.000 6,3% Lo mejor de cada casa64.000 4,6% Los más TV183.000 6,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Espirales con salsa de pistachos 317.000 8,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Lentejas con acelgas y zanahorias 628.000 13,1% La ruleta de la suerte1.171.000 16,7%

Cuatro

Love shopping TV8.000 1,7% ¡Toma salami! El amor está en el aire 12.000 2,1% ¡Toma salami! Pepito piscinas 21.000 2,9% ¡Toma salami! Había una vez un circo 34.000 3,5% Volando voy Toledo 97.000 6,2% Volando voy Sierra de Gredos 138.000 6,0% Viajeros Cuatro Malta 261.000 8,8% Viajeros Cuatro Florencia 380.000 9,0%

Telecinco

Miramimusica1.000 0,3% Minutos musicales8.000 1,1% Enforma3.000 0,4% Love shopping TV5.000 0,5% Got Talent España121.000 6,0% Más que coches125.000 4,4% El precio justo219.000 5,6% El precio justo421.000 6,2%

laSexta

Equipo de investigación Minipisos 34.000 4,0% Equipo de investigación Pisos turísticos: bajo presión 65.000 4,3% Equipo de investigación Las Kellys: las que limpian los hoteles 78.000 3,6%

Informativos

La sobremesa del sábado 25 de julio deja un panorama de remontadas generalizadas, con los incendios como telón de fondo informativo. El gran movimiento lo protagoniza La 1: su 'Telediario fin de semana 1' sube +1,6 puntos respecto al mismo sábado de hace siete días, hasta el 16,1%, aunque sigue sin alcanzar al líder. 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' se mantiene en lo alto pero cede -1,3 puntos frente al 20,0% de la semana pasada, cerrando en un 18,7% que le basta para conservar el primer puesto. 'Noticias Cuatro 1' también mejora, sumando +1,1 puntos hasta el 8,9%, mientras 'laSexta noticias 14h' avanza +0,9 puntos hasta el 8,6%.

En la noche, el cambio más llamativo es el de 'Informativos Telecinco 21:00', que da un salto de +1,9 puntos respecto al 8,5% de hace una semana para instalarse en el 10,4%, su mejor dato reciente en esa franja. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' retrocede -0,7 puntos hasta el 12,5% pero mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'laSexta noticias 20h' mejora +0,4 puntos hasta el 6,3%, mientras el 'Telediario fin de semana 2' acusa una caída de -2,1 puntos respecto al 14,2% de la semana anterior, quedándose en un discreto 12,1%.

La 1

Teled. fin semana 11.391.000 16,1% Teled. fin semana 2895.000 12,1%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.621.000 18,7% Antena 3 noticias 2 fin de semana937.000 12,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1601.000 8,9% El desmarque Cuatro 1401.000 4,6% Noticias Cuatro 2493.000 7,3%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00677.000 7,8% Informativos Telecinco 21:00774.000 10,4%

laSexta

laSexta noticias: especial Horas críticas en los incendios 215.000 6,3% laSexta noticias 14h588.000 8,6% La Sexta deportes 1310.000 3,6% laSexta noticias 20h424.000 6,3% La Sexta deportes 2254.000 3,5%

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