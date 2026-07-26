Audiencias Sábado 25 de Julio de 2026
11,3%
10,5%
8,1%
6,6%
5,3%
4,0%
2,2%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
1,8%
1,7%
1,7%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
0,8%
0,8%
0,7%
0,4%
0,0%
0,0%
Prime time
Informe semanal851.000 10,9%
Plan de cine 697.000 8,6%
Plan de cine 2 321.000 5,9%
Cifras y letras117.000 1,6%
Malas lenguas noche463.000 7,2%
La voz kids: a punto de empezar736.000 9,2%
La voz kids: final1.033.000 15,4%
First Dates351.000 4,5%
El blockbuster 482.000 6,4%
Hay una cosa que te quiero decir: exprés519.000 6,5%
Hay una cosa que te quiero decir556.000 9,0%
Sábado clave287.000 3,7%
laSexta explica349.000 5,3%
Entrevista 562.000 6,9%
Late night
Cine 95.000 3,7%
La noche temática 87.000 4,0%
Miénteme84.000 4,0%
La voz kids: grandes momentos242.000 8,8%
Cine Cuatro 221.000 5,5%
Sportium game show25.000 1,2%
Gran Madrid Show95.000 4,5%
Equipo de investigación 112.000 4,8%
Sobremesa y tarde
Tour de Francia 1.384.000 16,3%
Sesión de tarde 580.000 7,7%
Especial informativo 503.000 7,3%
Saber y ganar: fin de semana397.000 4,7%
Grandes documentales320.000 4,2%
Fauna salvaje 319.000 3,9%
Australia indómita342.000 4,5%
Lugares extraordinarios del mundo 283.000 3,9%
Esto es España 359.000 5,1%
Días de cine153.000 2,2%
Cómo nos reímos 117.000 1,7%
Multicine 884.000 10,9%
Multicine 2 679.000 9,4%
Multicine 3 495.000 7,3%
Home cinema 617.000 7,5%
Home cinema 2 551.000 7,7%
El show de Paz641.000 8,0%
Fiesta744.000 10,7%
Cine 419.000 5,1%
Cine 2 371.000 5,2%
Mañana
Fin de semana 24h353.000 18,5%
D Corazón688.000 11,8%
Zoom tendencias19.000 3,4%
Los conciertos de la 2 16.000 1,6%
En lengua de signos10.000 0,6%
Agrosfera75.000 3,6%
El día del Señor54.000 2,2%
Santa misa54.000 2,2%
¡Qué animal! 27.000 1,0%
Jardines con historia 63.000 2,1%
Jardines con historia 142.000 4,2%
Página 2 83.000 2,1%
Tendido cero111.000 2,0%
Mi familia en la mochila. Ruta España 95.000 1,3%
Saber y ganar: fin de semana138.000 1,6%
Pelopicopata12.000 2,1%
Los más...141.000 6,3%
Lo mejor de cada casa64.000 4,6%
Los más TV183.000 6,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 317.000 8,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 628.000 13,1%
La ruleta de la suerte1.171.000 16,7%
Love shopping TV8.000 1,7%
¡Toma salami! 12.000 2,1%
¡Toma salami! 21.000 2,9%
¡Toma salami! 34.000 3,5%
Volando voy 97.000 6,2%
Volando voy 138.000 6,0%
Viajeros Cuatro 261.000 8,8%
Viajeros Cuatro 380.000 9,0%
Miramimusica1.000 0,3%
Minutos musicales8.000 1,1%
Enforma3.000 0,4%
Love shopping TV5.000 0,5%
Got Talent España121.000 6,0%
Más que coches125.000 4,4%
El precio justo219.000 5,6%
El precio justo421.000 6,2%
Equipo de investigación 34.000 4,0%
Equipo de investigación 65.000 4,3%
Equipo de investigación 78.000 3,6%
Informativos
La sobremesa del sábado 25 de julio deja un panorama de remontadas generalizadas, con los incendios como telón de fondo informativo. El gran movimiento lo protagoniza La 1: su 'Telediario fin de semana 1' sube +1,6 puntos respecto al mismo sábado de hace siete días, hasta el 16,1%, aunque sigue sin alcanzar al líder. 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' se mantiene en lo alto pero cede -1,3 puntos frente al 20,0% de la semana pasada, cerrando en un 18,7% que le basta para conservar el primer puesto. 'Noticias Cuatro 1' también mejora, sumando +1,1 puntos hasta el 8,9%, mientras 'laSexta noticias 14h' avanza +0,9 puntos hasta el 8,6%.
En la noche, el cambio más llamativo es el de 'Informativos Telecinco 21:00', que da un salto de +1,9 puntos respecto al 8,5% de hace una semana para instalarse en el 10,4%, su mejor dato reciente en esa franja. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' retrocede -0,7 puntos hasta el 12,5% pero mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'laSexta noticias 20h' mejora +0,4 puntos hasta el 6,3%, mientras el 'Telediario fin de semana 2' acusa una caída de -2,1 puntos respecto al 14,2% de la semana anterior, quedándose en un discreto 12,1%.
Teled. fin semana 11.391.000 16,1%
Teled. fin semana 2895.000 12,1%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.621.000 18,7%
Antena 3 noticias 2 fin de semana937.000 12,5%
Noticias Cuatro 1601.000 8,9%
El desmarque Cuatro 1401.000 4,6%
Noticias Cuatro 2493.000 7,3%
Informativos Telecinco 15:00677.000 7,8%
Informativos Telecinco 21:00774.000 10,4%
laSexta noticias: especial 215.000 6,3%
laSexta noticias 14h588.000 8,6%
La Sexta deportes 1310.000 3,6%
laSexta noticias 20h424.000 6,3%
La Sexta deportes 2254.000 3,5%
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